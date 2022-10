Po orkanu Ian brez elektrike še vedno več kot milijon ljudi

Število smrtnih žrtev orkana Ian, enega najmočnejših, ki je kdajkoli prizadel ZDA, je močno naraslo. Glede na uradne podatke je samo na Floridi umrlo več kot 40 ljudi, medtem ko ameriški mediji navajajo, da je žrtev že več kot 70. Opustošeno Florido bo v naslednjem tednu obiskal predsednik ZDA Joe Biden.

Ian je Florido v sredo dosegel kot orkan četrte kategorije in uničeval domove in druga poslopja. Ljudje na najhuje prizadetih območjih se šele začenjajo soočati z velikim obsegom uničenja, medtem ko reševalci v poplavljenih soseskah in ob severozahodni obali države še naprej iščejo preživele. Uradno potrjeno število smrtnih žrtev je v soboto znašalo 44, a s posameznih območij so prihajala poročila o novih žrtvah, kar kaže, da bo številka na koncu veliko višja. Samo v okrožju Lee County je denimo umrlo 35 ljudi. Ameriški mediji, vključno z mrežama NBC in CBS, so našteli več kot 70 smrtnih žrtev, bodisi neposredno ali posredno povezanih z orkanom. V obalni zvezni državi Severna Karolina, kamor je orkan udaril po Floridi, so oblasti potrdile štiri smrtne žrtve. Skoraj milijon ljudi še brez elektrike Ian je na Floridi povzročil obsežno razdejanje, poplavil obalna območja in pustil skoraj tri milijone ljudi brez elektrike. V soboto je bilo brez elektrike še 900.000 ljudi. Predeli Floride imajo tudi težave z dostopom do pitne vode, do nekaterih skupnosti, vključno z otoki, pa reševalci ne morejo priti, kar še otežuje oskrbo žrtev.

Več kot 900.000 ljudi na Floridi, 143.000 v Portoriku, 35.000 v Severni Karolini in 12.000 v Virginiji je še vedno brez elektrike, poroča The New York Times. Florido bosta v sredo obiskala predsednik države Joe Biden in njegova soproga Jill, je v soboto sporočila Bela hiša. Par se bo sicer v ponedeljek najprej podal v Portoriko, kjer si bo ogledal škodo, ki jo je minuli mesec povzročil orkan Fiona.