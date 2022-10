Po orkanu Ian na Floridi ljudje umirajo zaradi mesojede bakterije

Florido je v preteklem mesecu opustošil orkan Ian, zdaj pa prebivalce ogroža še povečana možnost okužbe z mesojedo bakterijo Vibrio vulnificus. Uradniki pravijo, da so v okrožju Lee zabeležili že 29 obolenj in štiri smrtne primere okužb, vsi primeri, razen dveh, pa so bili diagnosticirani po orkanu Ian. Tri potrjene primere okužbe so zabeležili tudi v okrožju Collier, ki leži južno od okrožja Lee.

V ponedeljek je predstavnik okrožnega oddelka za zdravje povedal, da "floridski oddelek za zdravje v okrožju Lee opaža nenormalno povečanje števila primerov okužb z bakterijo Vibrio vulnificus zaradi izpostavljenosti poplavnim in stoječim vodam po orkanu Ian". Okužba z bakterijo Vibrio vulnificus je smrtno nevarna in se pojavi, ko bakterija skozi odprte rane vstopi v telo. V izjavi je predstavnik prebivalce tudi pozval, naj se "zavedajo morebitnih tveganj, povezanih z izpostavljanjem odprtih ran, ureznin ali prask na koži topli sladki ali slani vodi". Izpostavil je, da se raven bakterij lahko poveča tudi zaradi razlitja odplak, ki jih je povzročil orkan Ian. Tri potrjene primere okužb so zabeležili tudi v okrožju Collier, ki leži južno od okrožja Lee. Uradniki trdijo, da naj bi bili tudi ti primeri povezani z neurjem. Leta 2021 so sicer na Floridi zabeležili 10 smrtnih primerov in 34 primerov okužb z bakterijo, leta 2020 pa jih je zaradi okužbe umrlo sedem. Mesojeda bakterija povzroči razpad tkiva Bakterija Vibrio vulnificus je znana kot "mesojeda", saj se lahko razvije v nekrotizirajoči fasciitis, stanje, ki povzroči razpad tkiva. Če pride v krvni obtok, lahko povzroči sepso, včasih pa je potrebna tudi amputacija, da se prepreči širjenje bolezni na druge dele bolnikovega telesa. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CCDC) približno eden od petih bolnikov, ki se okužijo z bakterijo Vibrio vulnificus, umre, včasih že v dnevu ali dveh po tem, ko se okuži.