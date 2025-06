Po orkanu na ulico poslali vojsko, med prečkanjem reke umrl otrok

Erick je obalo kot orkan 3. kategorije s hitrostjo vetra okrog 200 kilometrov na uro dosegel blizu mesta Punta Maldonado v zvezni državi Oaxaca. Kmalu zatem se je unesel v tropsko neurje s hitrostjo vetra okrog 100 kilometrov na uro, med pomikanjem v notranjost Mehike pa je še naprej slabel.

Erick je prvi večji orkan v zgodovini, ki je tako zgodaj junija udaril ob zahodno obalo Mehike. Sunki vetra so podirali drevesa in električno napeljavo, padavine, ki jih je prinesel, pa so sprožile poplave in zemeljske plazove. Ameriški Nacionalni vremenski center je napovedoval tja do 30 centimetrov padavin.

Najbolj prizadeti sta zvezni državi Oaxaca in Guerrero, kamor so oblasti na pomoč poslale vojsko. Ta je postavila zasilna bivališča in delila hrano ter vodo. V priljubljenem turističnem kraju Puerto Escondido je bila prekinjena dobava električne energije in mobilnega signala. Orkan je poškodoval tudi tamkajšnji bolnišnici.