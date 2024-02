Po osmih mesecih izpustili kitajskega 'vohunskega' goloba

Goloba so ujeli maja, ko se je zadrževal v bližini pristanišča v Bombaju. Na nogah je imel privezana dva obročka, na katerih so bile napisane kitajske besede. Policija je posumila, da so Kitajci poslali vohunskega goloba, zato so ga ujeli in pridržali, piše AP. Poslali so ga v bolnišnico za živali, kjer je živel osem mesecev.