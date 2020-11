Po osmih mesecih Machu Picchu slavnostno odprli za turiste

Perujske oblasti so v nedeljo organizirale inkovski obred, s katerim so se bogovom zahvalili za ponovno odprtje ruševin inkovske trdnjave Machu Picchu, ki jo je Unesco leta 1983 razglasil za svetovno dediščino.

Prvi vlak z obiskovalci je v kraj Machu Pichu pueblo, ki je najbližji starodavnemu inkovskemu mestu, prispel v nedeljo dopoldne, prve turiste pa v Machu Picchuju pričakujejo danes. V nedeljo so sicer naredili izjemo in ogled že dovolili francoski družini, ki je zaradi pandemije že od marca ujeta v Peruju. Pred njimi so perujske oblasti starodavno inkovsko trdnjavo sredi oktobra izjemoma odprle že za japonskega turista, ki je zaradi novega koronavirusa obtičal v Peruju skoraj sedem mesecev.

Ponovnega odprtja so se razveselili predvsem v bližnjem mestu Cusco, ki živi predvsem od turizma in ga je upad dohodka med pandemijo hudo prizadel. V Peruju je zaradi pandemije več kot 100 dni veljala karantena, zaradi česar so morali zapreti svoja vrata številni hoteli in restavracije.