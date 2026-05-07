Tujina

Srečanje Rubia in papeža po kritikah: prijateljski in konstruktiven pogovr

Vatikan, 07. 05. 2026 06.38 pred 9 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA N.L. +1
Srečanje papeža in Rubia

Srečanje med papežem Leonom XIV. in ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom je poudarilo trdnost odnosov med ZDA in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po pogovorih sporočil State Department. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem.

Vir na tem ministrstvu je za več tiskovnih agencij ocenil, da je bil pogovor Leona XIV., prvega papeža iz ZDA, in ameriškega zunanjega ministra Rubia prijateljski in konstruktiven. Srečanje je trajalo okoli 45 minut.

S State Departmenta so še sporočili, da sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo.

Po srečanju s papežem se je Rubio v Vatikanu sešel še z državnim sekretarjem Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva sta pregledala humanitarna prizadevanja na Zahodu in pobude za vzpostavitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Rubio je bil na obisku v Vatikanu v času, ko je papež tarča ostrih kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Leon XIV. je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik ga je zato aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele, nedavno pa je dejal, da papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, "ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi". Papež mu je odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru.

Rubio, ki je sicer kubanskega porekla in katoličan, se bo v petek v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem in premierko Giorgio Meloni. Tudi Meloni, nekdanjo najtesnejšo Trumpovo zaveznico v Evropi, je ameriški predsednik ostro napadel, ko je v njegovem sporu s papežem stopila v bran svetemu očetu. Kritična je tudi do vojne na Bližnjem vzhodu, v kateri Rim ni pripravljen sodelovati.

Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši
FOTO: AP

Italijanski mediji so zato obisk Rubia označili kot poskus izboljšanja odnosov z Rimom in papežem. Iz State Departmenta pa so sporočili, da si bo prizadeval za krepitev dvostranskih odnosov z Vatikanom in Rimom ter govoril o razmerah na Bližnjem vzhodu in o skupnih interesih.

Rubio se je sicer maja lani udeležil papeževe inavguracije, dan kasneje sta imela z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom z njim tudi zasebni pogovor. Izročila sta mu Trumpovo vabilo v Belo hišo, ki ga papež, sicer rojen v Chicagu v ZDA, še ni sprejel.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
07. 05. 2026 11.45
Zanimivo je kako je Rubio priplezal pri Krumpenu tako visoko (državni sekretar), ker je sin kubanskih emigrantov, torej je v ameriki rojeni emigrant. ICE kje si?
Odgovori
+0
1 1
borjac
07. 05. 2026 09.49
Američani so "zrasli čez ušesa" , Trump bi rad nastavljal in odstavljal Papeže , tale Rubio bo nekaj Papežu govoril in zagotavljal , vendar njegova beseda ni vredna piškavega oreha , že ko bo prišel iz Vatikana na letalo , mu bo Trump vse zbombardiral z žaljivkami in obtožbami , sedaj že konstantno govori , da hoče Papež omogočiti Iranu Atomsko bombo ??? Trump je 80 letni starec na ravni 7 letnega otroka.
Odgovori
+6
6 0
sazas
07. 05. 2026 11.42
Ne žali otrok!
Odgovori
+2
2 0
natmat
07. 05. 2026 09.42
Ali je prišel k spovedi da očisti svoje krvava grehe ki jih delajo po svetu???
Odgovori
+5
5 0
WHITE BOY
07. 05. 2026 09.33
komedija od države
Odgovori
+4
4 0
se_eden
07. 05. 2026 09.30
enkrat sem nekje prebral, da Papež mora samo BITI. ni njegova naloga, da potuje po svetu, da se na vsako dejanje odzove, da komentira dnevne dogodke...
Odgovori
0 0
zdravkob
07. 05. 2026 15.48
Kteri ateist pa je to zapisal?! Ja, za ateiste so lahko vsi tiho.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
07. 05. 2026 09.13
Trump zahteva 100%carine na molitev.
Odgovori
+2
3 1
zdravkob
07. 05. 2026 08.59
Nekdo mora pomirit tega papeža. Woknjen, progresivist, ko kakšen antifa papež. To ne gre. Trumpu dela probleme, tam kjer jih ne bi smelo biti. Nekdo mu mora sporočit, da naj skrajša jezik.
Odgovori
-3
0 3
Roadkill
07. 05. 2026 08.50
Se bo kadit začel iz njega
Odgovori
0 0
Wolfman
07. 05. 2026 08.36
Razjarjena mehiška čivava in njegovi zvesti spremljevalcu prihajajo delat red v Vatikan! A tako kot so delali red v Perzijskem zalivu?
Odgovori
+1
2 1
kovanec
07. 05. 2026 08.33
A pride spovedat papeže?
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
07. 05. 2026 08.07
Zvesti pes, ki zna le lajati prihaja z svojo delegacijo narediti red v Vatikan! Mimogrede, kako pa kaj ameriška flota v Perzijskem zalivu. Ameriško ladjevje beži bolj kot kdajkoli prej! Za crknt smešno!
Odgovori
+1
1 0
desirous
07. 05. 2026 08.01
Očitno ameri planirajo zavzetje Vatikana in zaplembo premoženja, ker grdo govorijo o njih. Trump bo pa postal nov papež.
Odgovori
+2
2 0
