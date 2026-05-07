Srečanje Rubia in papeža po kritikah: prijateljski in konstruktiven pogovr

Vir na tem ministrstvu je za več tiskovnih agencij ocenil, da je bil pogovor Leona XIV., prvega papeža iz ZDA, in ameriškega zunanjega ministra Rubia prijateljski in konstruktiven. Srečanje je trajalo okoli 45 minut. S State Departmenta so še sporočili, da sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo.

Po srečanju s papežem se je Rubio v Vatikanu sešel še z državnim sekretarjem Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva sta pregledala humanitarna prizadevanja na Zahodu in pobude za vzpostavitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Rubio je bil na obisku v Vatikanu v času, ko je papež tarča ostrih kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Leon XIV. je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik ga je zato aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele, nedavno pa je dejal, da papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, "ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi". Papež mu je odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru. Rubio, ki je sicer kubanskega porekla in katoličan, se bo v petek v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem in premierko Giorgio Meloni. Tudi Meloni, nekdanjo najtesnejšo Trumpovo zaveznico v Evropi, je ameriški predsednik ostro napadel, ko je v njegovem sporu s papežem stopila v bran svetemu očetu. Kritična je tudi do vojne na Bližnjem vzhodu, v kateri Rim ni pripravljen sodelovati.

Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši FOTO: AP