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Po ožigu ene najbolj strupenih živali v morju umrl deček

Bangkok, 04. 08. 2026 13.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Morska osa

Na jugu Tajske je po ožigu strupene morske ose umrl 13-letni deček. Tajski oddelek za varstvo morja je poostril varnostne ukrepe in izdal opozorila vzdolž obale. Na več mestih so postavili tudi posebne točke, na katerih lahko obiskovalci plaž dobijo kis za izpiranje mesta ožiga.

Plavanje v morju na jugu Tajske se je za 13-letnega dečka končalo tragično. V soboto ga je namreč na plaži Ban Fai Tha v provinci Nakhon Si Thammarat ožgala ena najbolj strupenih živali v morju, je po navedbah tujih medijev sporočil tajski Oddelek za zaščito morja in obale (DMCR).

Najstnika je ožgala morska osa, meduza, ki živi predvsem v plitvinah ob severni in vzhodni obali Avstralije, a se jih najde tudi po vsem Indo-Pacifiku. Njen strup običajno povzroči takojšnjo, hudo bolečino in v le nekaj minutah poškoduje srce in živčni sistem do te mere, da pride do zastoja dihanja ali srca.

Plaža, na kateri se je deček srečal s strupeno meduzo, se nahaja približno 800 kilometrov južno od prestolnice Bangkok. Območje je še posebej priljubljeno med tajskimi turisti in je mednarodno manj znano. Za zaščito obiskovalcev plaž so oblasti okrepile opozorila in odredile dodatne varnostne ukrepe vzdolž obale.

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Po besedah vodje DMCR Pinsaka Suraswadija so regionalni uradi dobili navodila, naj sodelujejo s pokrajinskimi vladami, zdravstvenimi organi in upravljavci plaž pri nenehnem spremljanju ranljivih obalnih območij in opozarjanju javnosti.

Oblasti so ob tem plavalcem svetovale, naj ne hodijo v vodo, če v njej opazijo strupene meduze, ter naj upoštevajo navodila reševalcev, meduz pa naj se nikoli ne dotikajo z golimi rokami. V primeru ožiga je treba poškodovanega nemudoma odstraniti iz vode in rano vsaj 30 sekund izpirati s kisom, nikakor pa ne s sladko vodo ali alkoholom. Prav tako mesta ožiga ne smejo drgniti, saj bi lahko to dodatno širilo strup.

Na Tajskem so vzdolž ogroženih plaž postavili tudi postaje za nujne primere, na katerih lahko obiskovalci plaž dobijo kis.

To sicer ni prva smrtna žrtev na Tajskem po ožigu morske ose. Leta 2014 je umrl fant iz Francije, leta 2015 mlada Nemka, leta 2021 pa otrok iz Izraela.

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