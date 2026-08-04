Po ožigu ene najbolj strupenih živali v morju umrl deček

Plavanje v morju na jugu Tajske se je za 13-letnega dečka končalo tragično. V soboto ga je namreč na plaži Ban Fai Tha v provinci Nakhon Si Thammarat ožgala ena najbolj strupenih živali v morju, je po navedbah tujih medijev sporočil tajski Oddelek za zaščito morja in obale (DMCR).

Najstnika je ožgala morska osa, meduza, ki živi predvsem v plitvinah ob severni in vzhodni obali Avstralije, a se jih najde tudi po vsem Indo-Pacifiku. Njen strup običajno povzroči takojšnjo, hudo bolečino in v le nekaj minutah poškoduje srce in živčni sistem do te mere, da pride do zastoja dihanja ali srca.

Plaža, na kateri se je deček srečal s strupeno meduzo, se nahaja približno 800 kilometrov južno od prestolnice Bangkok. Območje je še posebej priljubljeno med tajskimi turisti in je mednarodno manj znano. Za zaščito obiskovalcev plaž so oblasti okrepile opozorila in odredile dodatne varnostne ukrepe vzdolž obale.