Po padcu iz devetega nadstropja pristal na BMW-ju in preživel

New Jersey, 08.10.2021, 9:11 | Posodobljeno pred 44 minutami

Na ulicah New Jerseyja so bili ljudje priča nenavadnemu dogodku. Iz devetega nadstropja je padel moški in pristal na strehi avtomobila BMW. Moški je padec po čudežu preživel, zmeden je spraševal, kaj se je zgodilo. Zakaj je moški pristal na strehi avtomobila, policija še ni uspela odkriti.