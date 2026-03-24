Tujina

Po padcu letala eksplodiralo strelivo na krovu, mrtvih že več kot 60

Bogota, 24. 03. 2026 09.21 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Strmoglavljenje vojaškega letala na jugu Kolubije

Na jugu Kolumbije je v ponedeljek ob vzletu strmoglavilo vojaško transportno letalo. Kolumbijska vojska je sporočila, da je bilo na letalu 125 vojakov in članov posadke. Umrlo je najmanj 66 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih, med njimi jih je 14 v kritičnem stanju. Vzrok za nesrečo še ni znan, so pa oblasti že izključile napad oboroženih milic in mamilarskih kartelov.

Na krovu vojaškega transportnega letala C-130 hercules, ki se je zrušilo ob vzletu v Puerto Leguizamu blizu južne meje z Ekvadorjem, naj bi bila dva voda vojakov. Umrlo je najmanj najmanj 66 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih. Kot je sporočil poveljnik kolumbijskih letalskih sil general Carlos Silva, so ranjence prepeljali v bližnji mesti Neiva in Florencia. 

Reševalne enote so se stežka prebile na težko dostopen kraj nesreče v džungli. Fotografje, ki so jih objavili lokalni mediji, so prikazovale oblak dima, ki se je dvigal s kraja nesreče, tovornjake, ki so tja vozili vojake, in domačine, ki so na majhnih motorjih prevažali ranjene v bolnišnice, poroča BBC.

Razlog za nesrečo še ni znan. "Trenutno nimamo nobenih informacij ali znakov, da bi šlo za napad ilegalnih oboroženih milic," je po poročanju Al Jazeere dejal general Hugo Alejandro Lopez Barreto, poveljnik kolumbijskih oboroženih sil.

Obrambni minister Kolumbije Pedro Sanchez je na družbenih medijih izrazil globoko obžalovanje ob novici in dodal, da so vojaške enote že na kraju nesreče. Kasneje je sporočil, da je bilo na krovu letala, ki je strmoglavilo kmalu po vzletu 125 ljudi.

"To je zelo boleč dogodek za našo državo in naj naše molitve prinesejo nekaj tolažbe," je zapisal Sanchez, general kolumbijske vojske Carlos Fernando Silva Rueda pa je izjavil, da je bilo na letalu 114 vojakov in 11 članov posadke.

Letalo, ki naj bilo staro 43 let, je strmoglavilo na območju, kjer so v zadnjih tednih potekale vojaške operacije Kolumbije in Ekvadorja proti mamilarskim kartelom in oboroženim milicam. Sanchez je kasneje povedal, da je zaradi požara na letalu eksplodiralo še strelivo na krovu.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je dejal, da se takšne nesreče ne bi smele dogajati, in je kritiziral zastarelo vojaško opremo v državi, kar naj bi bila posledica birokratskih težav, poroča CNN.

Gre za že drugo nesrečo letala C-130 hercules v Južni Ameriki v zadnjem mesecu dni. Konec februarja je med pristankom blizu La Paza strmoglavilo bolivijsko vojaško letalo, ki je prevažalo bankovce, pri čemer je umrlo najmanj 24 ljudi.

Incident velja za eno najsmrtonosnejših nesreč v novejši zgodovini kolumbijskih letalskih sil.

transportno letalo kolumbija nesreča strmoglavljenje vojaki

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zvezdnica iskreno: 'Moj otrok je popoln tak, kot je'
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
Kako pogosto bi se morali tuširati
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Tega Natalija Bratkovič ne bo jedla nikoli več
Rocky 1
