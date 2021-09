Družine Afganistancev, umrlih po padcu z letala, živijo z grozo

Resnična stopnja groze postane očitna šele kasneje. Izkazalo se je, da sta bili piki obupana Afganistanca, skrita v kolesju letala. Ko so se kolesa zložila v karoserijo letala, so se slepi potniki morali odločiti, ali jih bo zdrobilo do smrti ali se bodo spustili in padli na tla.

Videoposnetki prikazujejo dve piki, ki padata z letala v le nekajsekundnem presledku. Toda dve trupli sta hkrati pristali na isti strehi, kar kaže, da sta padli skupaj, zato bi lahko bila druga pika, katere padec je viden na videoposnetkih, še druga oseba. Tudi ameriška vojska je dejala, da je med pristankom v Katarju v kolesju C-17 našla človeške ostanke, vendar ni navedla, za koliko ljudi gre. Vsaj ena oseba, mlad nogometaš, je umrla na asfaltu, ko so jo zdrobila kolesa C-17.

Ameriška vojska pravi, da še ni zaključila preiskave. Opisali so, da je C-17 pripeljal zaloge za evakuacijo z letališča, vendar so ga Afganistanci, ko je pristal, okupirali. V strahu, da bo letalo preobremenjeno, se je posadka odločila, da bo spet vzletela, ne da bi raztovorila tovor. Videoposnetki, ki so jih Afganistanci posneli s tal, prikazujejo stotine, ki tečejo ob letalu, in morda ducat ljudi, ki sedijo na vrhu koles, čeprav ni znano, koliko jih je skočilo, preden je letalo vzletelo.

Eden od tistih, ki so bili na kolesju, je bil 24-letni zobozdravnik Fida Mohamed. Nekoč je bil poln upanja, je povedala njegova družina. Lani se je poročil na ekstravagantni slovesnosti, ki je njegovo družino stala okoli 13.000 evrov. Njegove sanje o odprtju zobozdravstvene ambulante v Kabulu so se uresničile. Nato so talibani zasedli Kabul in vse njegove sanje o prihodnosti so izpuhtele, je za AP povedal njegov oče Painda Mohamed. Starejši moški se še vedno trudi razumeti, o čem je razmišljal njegov sin, ko je splezal na kolesje. Počuti se krivega, saj se boji, da je Fida prevzel tako veliko tveganje, ker je hotel pomagati odplačati veliko posojilo, ki ga je njegov oče najel za poroko. Painda, ki je glavo zakopal v roke, pravi, da si ure in ure predstavlja zadnje minute svojega sina, strah, ki ga je moral občutiti, ko je zemlja pod njim začela izginjati, kolesa pa so se zložila v karoserijo, in občutke ob spoznanju, da mu ne preostane drugega, kot da se spusti.

Abdulah Vaiz je takrat spal doma in prebudil ga je močan hrup. Njegova prva misel je bila eksplozija. Odhitel je ven. Njegovi sosedje so pokazali na njegovo streho in mu povedali o truplih, ki so padla z neba. Dve trupli sta padli na isti vogal njegove strehe, je dejal Vaiz in pokazal na mesto, kjer je bil beton še vedno umazan s krvjo. Vaiz verjame, da sta se osebi držali za roke, saj sta padli na isto mesto. Ostanke je zbral na prt in jih odnesel v bližnjo mošejo. "48 ur po tem nisem mogel spati ali jesti," je dejal. Eno truplo so identificirali s Fidom, saj je v žep spravil očetovo ime in številko. Lokalni mediji poročajo, da je bilo drugo truplo identificirano z mladeničem po imenu Safiulah Hotak.