Po padcu z višine umrl triletnik, truplo našel komunalni delavec

Zjutraj so v središču Splita našli poškodovanega otroka, je po poročanju Net.hr potrdila splitsko-dalmatinska policijska uprava. Policija je obvestilo o najdbi poškodovanega otroka prejela okoli 7.10.

Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi truplo otroka odkril komunalni delavec. Splitska policija je sporočila, da je umrl zaradi poškodb glave, ki jih je utrpel med padcem z višine. Neuradno naj bi deček padel iz tretjega nadstropja.

Otroka so v Univerzitetni klinični center (KBC) Split pripeljali brez znakov življenja. Kljub temu so ga zdravniki poskušali oživljati, a so lahko kasneje zgolj potrdili dečkovo smrt, je povedala tiskovna predstavnica splitske bolnišnice Kristina Bitanga.

Na kraju dogodka poteka ogled, policija pa vodi kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine incidenta. Po doslej zbranih podatkih so bile poškodbe otroka posledica padca.