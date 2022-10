Po pandemiji vedno več težav z govorjenjem in razumevanjem pri otrocih

Dobrodelna organizacija Speech and Language UK je v raziskavi ugotovila, da je skoraj vsak peti osnovnošolski in srednješolski otrok v nevarnosti, da bo nazadoval pri govorjenju in razumevanju, če ne bomo ukrepali pravočasno. Približno 1,7 milijona šoloobveznih otrok v Združenem kraljestvu ima po pandemiji težave v šoli ravno pri jeziku.

"Otroci se skozi vsa šolska leta spopadajo z govorjenjem in razumevanjem besed in če jim ne pomagamo, je bolj verjetno, da bodo zaostajali pri vseh temeljnih predmetih," je pojasnila Jane Harris, izvršna direktorica dobrodelne organizacije. "Večja je verjetnost, da bodo razvili težave z duševnim zdravjem, večja je verjetnost, da bodo končali v kazenskopravnem sistemu, zato resnično potrebujemo resne ukrepe nove vlade, da bi nekako ustavili ta problem pri samem korenu." icon-expand Učenci v šoli, med poukom, kjer bi moralo več poudarka biti namenjenega govorjenju in razumevanju. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock Dobrodelna organizacija izvaja shemo "Tots Talking" za pomoč staršem v dnevnem vrtcu Dragonfly v Stratfordu v vzhodnem Londonu in drugih vrtcih v prestolnici. Alex Thomas obiskuje Dragonfly s svojim dveletnim sinom Jacobom, ki se je rodil na začetku prve karantene zaradi covida-19. Za Sky News je povedala, da meni, da je imela pandemija negativen vpliv na razvoj njegovega govora in jezika. "Nismo naredili veliko, ker nismo mogli," je dejala. "Lahko bi šla v park, lahko bi šla hranit race, a nisva mogla videti prijateljev in družine, kar bi nam pomagalo slišati različne pogovore in različne besede in podobne stvari." "Je zelo klepetav, a mislim, da bi mu različne družbene situacije bolj pomagale pri komunikaciji," je še dodala Alex. Organizacija poziva vlado, naj financira boljše usposabljanje učiteljev, da bi pomagala obrniti dolgotrajen vpliv covida, ki je pustil znatne posledice na najmlajših. 70 odstotkov anketiranih učiteljev meni, da v šolah ni dovolj poudarka na govorjenju in razumevanju jezika. icon-expand Otroci v šoli FOTO: Shutterstock "Otroci so zamudili veliko socialnih priložnosti," je povedala svetovalka za govor in jezik Denise Amankwah. "Zato menim, da je epidemija imela negativen vpliv, vendar raziskave, ki sem jih prebrala, kažejo, da bodo otroci vse zamujeno dohiteli, če jim bodo dana prava orodja dovolj zgodaj." Tiskovni predstavnik ministrstva za izobraževanje je v odgovoru na raziskavo dejal, da vlada "vlaga skoraj pet milijard funtov v pomoč otrokom in mladim, da si opomorejo od posledic pandemije, kar vključuje ciljno usmerjeno podporo učencem, ki jo najbolj potrebujejo prek našega vodilnega nacionalnega programa mentorstva, z več kot dvema milijonoma visokokakovostnih učnih tečajev, ki so se že začeli". "Prav tako vlagamo 24 milijonov funtov v razvijanje pismenosti otrok kot del naše ambicije, da bi 90 odstotkov otrok do leta 2030 doseglo pričakovan standard pri branju, pisanju in matematiki."