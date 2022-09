Po Pelješkem mostu sledi Pašmanski most

Na Hrvaškem bi po Pelješkem mostu lahko kmalu začeli graditi Pašmanski most, gradnjo pa bi spremljala tudi preusmeritev dela Jadranske magistrale v dalmatinsko zaledje. Oba projekta skupaj sta vredna okoli 190 milijonov evrov, za gradnjo pa se zanima tudi kitajsko podjetje CRBC, ki je gradilo Pelješki most.

Nova obvoznica čez dalmatinsko zaledje oziroma nad cesto med Zadrom in Pakoštanami je že del prostorskega načrta zadrske županije, zaradi gneče na Jadranski magistrali v zadnjih letih pa je postala nujno potrebna, piše Večernji list. Obvoznica bi bila dvopasovna, vrednost naložbe pa je ocenjena na 687 milijonov kun oziroma dobrih 90 milijonov evrov, je pojasnil državni sekretar za pomorstvo in sklade Evropske unije Josip Bilaver. "Analizo izvedljivosti projekta Most kopno-otok Pašman s povezovalnimi cestami so izdelali leta 2021, najboljša možnost pa je gradnja grednega mostu. A treba je najti vir financiranja, glede na to, da ta možnost ni sprejemljiva za sofinanciranje iz evropskih skladov," je za Večernji list pojasnil Bilaver.

icon-expand Pelješki most FOTO: AP

Pašmanski most je eden od prednostnih infrastrukturnih projektov na Hrvaškem, ideja o mostu pa po besedah načelnika občine Pašman Krešimirja Ćosića sega že v 50. leta prejšnjega stoletja. Most bi bil dolg toliko kot Pelješki most (2404 metre), zgradili pa bi ga na višini 38 metrov. Vrednost del v občini ocenjujejo na sto milijonov evrov. "Predinvesticijska študija je pokazala, da se najbolj izplača graditi viseči most, čeprav ta raziskava ni bila namenjena tehničnim vprašanjem, ampak proučevanju možnosti financiranja mostu s sredstvi Evropske unije," je za časnik povedal Ćosić. Potrdil je, da se za projektiranje in gradnjo mostu zanima tudi gradbeno podjetje CRBC s Kitajske, ki je zgradilo Pelješki most. Kitajski vlagatelji ocenjujejo, da bi most zgradili v dveh letih, naložba pa bi temeljila na državni koncesiji.