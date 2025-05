Po petih smučarjih našli še šesto žrtev snežnega plazu

Švicarske Alpe so minuli konec tedna terjale šest življenj. Poleg trupel petih smučarjev, ki so jih reševalci odkrili v nedeljo zvečer, so na Morgenhornu odkrili tudi truplo 29-letnega alpinista, ki je umrl v snežnem plazu. Oblasti sumijo, da je tudi peterica umrla po tem, ko jih je odnesel snežni plaz. Oblasti preiskujejo incident in si prizadevajo identificirati žrtve.