Po petkovem nasilnem incidentu srbski študenti blokirajo fakulteto

Po petkovem incidentu pred Fakulteto dramskih umetnosti v Beogradu, kjer so nasilneži napadli profesorje in študente, ki so miroljubno protestirali, študenti te fakultete od ponedeljka protestno blokirajo vhod v stavbo, predavanja pa so bila odpovedana. Od srbskih oblasti zahtevajo kazenski pregon petkovih nasilnežev, napovedali so tudi, da bodo s protestom nadaljevali do izpolnitve vseh zahtev.

Na shodu Fakultete dramskih umetnosti v okviru akcije Ustavi se Srbija, v katerem so se državljani na več lokacijah v Srbiji za 15 minut s tišino spomnili žrtev tragedije v Novem Sadu, se je v petek zgodil fizični obračun. V njem je bil poškodovan tudi študent Nikola Terzić, ki je pristal v bolnišnici, z njim pa smo govorili. Kot nam je opisal, bi moral biti shod miren. Oblasti so obvestili, da bodo za 15 minut zaprli ulico in se v tišini poklonili žrtvam tragedije v Novem Sadu. A že takoj po začetku protesta so se pojavili neznanci iz treh avtomobilov, ki so začeli fizično napadati ljudi.

Študenti omenjene fakultete od včeraj naprej protestno blokirajo vhod v to visokošolsko ustanovo, na oblasti pa so naslovili zahtevo za kazenski pregon oseb, ki so v petek napadle študente in profesorje. Po navedbah srbskih medijev so bili med napadalci tudi nekateri funkcionarji vladajoče Srbske napredne stranke. Študenti od ministrstva za notranje zadeve zahtevajo, da potrdi identiteto javnosti znanih osumljencev in da identificira tudi preostale člane organizirane skupine, ki je izvedla napad.

