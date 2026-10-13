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Po petkovih silovitih potresih Panamo znova streslo

Rio Grande, 13. 10. 2026 09.47 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Potres v Panami

Potem ko sta jug Paname v petek prizadela močna potresa z magnitudo 7,7 in 6,6, območje pa so stresali še številni popotresni sunki, je državo v ponedeljek zvečer znova stresel potres. Tokrat je dosegel magnitudo 6,1, o žrtvah ali večji škodi pa za zdaj ne poročajo.

Potres v Panami
Potres v Panami
FOTO: Profimedia

Potres z magnitudo 6,1 je v ponedeljek zvečer stresel jug Paname, je sporočil ameriški geološki urad (USGS). O žrtvah ali večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo.

Potres je območje prizadel okoli 18.20 po lokalnem času na globini deset kilometrov. Njegovo žarišče je bilo približno 18 kilometrov zahodno od kraja Río Grande na jugu države.

Potres v Panami
Potres v Panami
FOTO: Profimedia

Novi potres je sledil petkovemu močnemu seizmičnemu dogajanju, ko sta jug Paname stresla potresa z magnitudo 7,7 in 6,6, območje pa je nato zajelo še več popotresnih sunkov. Takrat so se v bližini epicentra zrušile nekatere stavbe, oblasti pa so po državi odredile evakuacije.

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