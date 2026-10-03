Po plačilu varščine na prostosti: osumljen priprave terorističnega dejanja

Minuli konec tedna je bila britanska policija obveščena o treh "sumljivih vozilih", ki so se pomikala proti oporišču ameriških letalskih sil v Gloucestershiru. Kot poroča BBC, so oblasti takrat razglasile obsežen varnostni incident in evakuirale na desetine domov. V četrtek so nato v londonskem okrožju Westminster aretirali 25-letnega moškega z dvojnim državljanstvom (Združenega kraljestva in Irana). Aretiranih je bilo še pet drugih moških, državljanov Združenega kraljestva, starih med 23 in 25 let. Moške so najprej aretirali zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivom, pozneje pa so k temu dodali še sum priprave terorističnega dejanja.

Andy Burnham FOTO: AP

Britanski premier Andy Burnham je tisto popoldne v odziv na dogajanje vodil sestanek odbora Cobra. Kasneje je dejal, da obstajajo "močni znaki", da je imel Iran pri incidentu svojo vlogo, vendar ni navedel podrobnosti. Teheran je sicer kakršno koli vpletenost odločno zanikal, iransko veleposlaništvo v Londonu pa je v ponedeljek sporočilo, da "kategorično zavrača in ostro obsoja neutemeljena in zlonamerna ugibanja". Peterica je bila po plačilu varščine v ponedeljek izpuščena na prostost, zdaj pa je po plačilu varščine iz zapora zakorakal tudi 25-letnik. Preiskava okoliščin dogodkov se nadaljuje, je sporočila policija. Letalsko oporišče RAF Fairford že desetletja služi ameriškim letalskim silam (USAF) kot napredna operativna baza. V zadnjih mesecih so ameriški bombniki s tega oporišča poleteli proti Bližnjemu vzhodu, potem ko je Združeno kraljestvo odobrilo ameriško prošnjo za njegovo uporabo pri obrambnih napadih na Iran. Julija je Iran izjavil, da "vsako oporišče, uporabljeno za agresijo na iransko ozemlje, predstavlja legitimno tarčo za naše sile".

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