Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po plačilu varščine na prostosti: osumljen priprave terorističnega dejanja

London, 03. 10. 2026 12.56 pred 10 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Britanska policija

25-letnik, ki ga britanske oblasti sumijo priprave terorističnih dejanj v povezavi z incidentom na letalski bazi RAF Fairford, je po plačilu varščine zakorakal na prostost. Moškega z dvojnim državljanstvom so aretirali v četrtek.

Minuli konec tedna je bila britanska policija obveščena o treh "sumljivih vozilih", ki so se pomikala proti oporišču ameriških letalskih sil v Gloucestershiru. Kot poroča BBC, so oblasti takrat razglasile obsežen varnostni incident in evakuirale na desetine domov.

V četrtek so nato v londonskem okrožju Westminster aretirali 25-letnega moškega z dvojnim državljanstvom (Združenega kraljestva in Irana). Aretiranih je bilo še pet drugih moških, državljanov Združenega kraljestva, starih med 23 in 25 let.

Moške so najprej aretirali zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivom, pozneje pa so k temu dodali še sum priprave terorističnega dejanja.

Andy Burnham
Andy Burnham
FOTO: AP

Britanski premier Andy Burnham je tisto popoldne v odziv na dogajanje vodil sestanek odbora Cobra. Kasneje je dejal, da obstajajo "močni znaki", da je imel Iran pri incidentu svojo vlogo, vendar ni navedel podrobnosti. Teheran je sicer kakršno koli vpletenost odločno zanikal, iransko veleposlaništvo v Londonu pa je v ponedeljek sporočilo, da "kategorično zavrača in ostro obsoja neutemeljena in zlonamerna ugibanja".

Peterica je bila po plačilu varščine v ponedeljek izpuščena na prostost, zdaj pa je po plačilu varščine iz zapora zakorakal tudi 25-letnik.

Preiskava okoliščin dogodkov se nadaljuje, je sporočila policija.

Letalsko oporišče RAF Fairford že desetletja služi ameriškim letalskim silam (USAF) kot napredna operativna baza. V zadnjih mesecih so ameriški bombniki s tega oporišča poleteli proti Bližnjemu vzhodu, potem ko je Združeno kraljestvo odobrilo ameriško prošnjo za njegovo uporabo pri obrambnih napadih na Iran.

Julija je Iran izjavil, da "vsako oporišče, uporabljeno za agresijo na iransko ozemlje, predstavlja legitimno tarčo za naše sile".

Kako so se odzvali v ZDA?

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek pozno zvečer v televizijski oddaji dejal, da je očitno, da je bil v dogodke med koncem tedna vpleten "tuji akter". To je sicer izrekel brez navedbe dokazov ali podrobnosti. "Kar se je zgodilo, kar se je skoraj zgodilo in kar bi se lahko zgodilo v Združenem kraljestvu med koncem tedna, je zelo resna zadeva," je še komentiral.

Ameriški predsednik Donald Trump je pa je izrazil presenečenje, da so Britanci izpustili peterico aretiranih ter da jim sam ne bi dovolil izpusta ob plačilu varščine.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
velika britanija osumljenec varščina

Delili kratke hlače, a na spletu končalo 32.000 voajerskih posnetkov žensk

Kopilot je pilota napadel s sekiro, teroristično dejanje je načrtoval

24ur.com Britanski policisti aretirali bogatega ruskega poslovneža
24ur.com Dan po pomilostitvi moški s Floride znova aretiran
24ur.com Sin norveške princese aretiran drugič v enem mesecu
24ur.com V Španiji odkrili iskanega Slovenca, domnevno povezanega z mafijo
24ur.com Spremljevalec brazilskega predsednika imel v prtljagi 39 kilogramov kokaina
24ur.com Aretirali moškega, ki je oborožen želel vstopiti na Trumpov shod
24ur.com Aretirali organizatorje tihotapljenja heroina
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
moskisvet
Portal
Zakaj je ta šport obnorel Slovenijo?
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
dominvrt
Portal
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
okusno
Portal
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984