Po plinovodu Severni tok 1 znova stekel ruski plin

Predsednik nemške zvezne agencije za omrežja Klaus Müller je na spletu sporočil, da plinovod deluje s približno 30-odstotno zmogljivostjo in da je ta količina zagotovljena za dve uri. Ob tem je Müller dejal tudi, da bi bile spremembe, če bi do njih prišlo še v tem dnevu, nenavadne.

Plinovod Severni tok 1 so ponovno zagnali v četrtek zjutraj, kot je bilo sicer tudi predvideno, poroča nemški Deutsche Welle . Plinovod je bil namreč zaradi letnih vzdrževalnih del zaprt 10 dni.

Severni tok 1 se začne severno od Sankt Peterburga v Rusiji in konča na postaji blizu Greifswalda na nemški severni obali Baltskega morja.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer za težave z oskrbo okrivil Zahod in sankcije, ki so jih države zahodnega bloka uvedle proti Rusiji. Nemški Siemens je sicer v svojem obratu v Kanadi opravil vzdrževanje Gazpromove turbine, a podjetje je sprva dejalo, da turbine zaradi sankcij proti Rusiji ne sme prepeljati nazaj v Rusijo. Kasneje pa je Kanada sicer sporočila, da dovoljuje prevoz turbine v Nemčijo.

Evropa sicer še vedno čaka na popolno vrnitev dobave ruskega plina. Skrbi jo namreč, da bi se Rusija odločila zapreti svoje cevi ali pa dobavo zmanjšati na minimum. S tem bi se energetska kriza še poslabšala. Nemčija je medtem Kremelj že obtožila, da energijo uporablja kot orožje. "Moskva dobavo žita in energije uporablja kot orožje, zato moramo biti še toliko bolj odločnejši pri svoji zaščiti," je v začetku tedna dejal nemški kancler Olaf Scholz . V sredo so nemške zaloge plina po uradnih ocenah znašale okoli 65 odstotkov.

Tiskovni predstavnik podjetja Severni tok AG je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da je zadnja količina dobavljenega plina enaka kot pred obdobjem vzdrževanja, kar ustreza približno 40 odstotkom največje zmogljivosti dobave.

Evropska komisija je države EU v sredo pozvala, naj v prihajajočih zimskih mesecih zmanjšajo svoje povpraševanje po zemeljskem plinu za 15 odstotkov in ji omogočijo posebna pooblastila, da lahko v primeru popolne prekinitve dobave ruskega plina, izsili potrebno zmanjšanje povpraševanja. "Rusija energijo uporablja kot orožje in zato mora biti Evropa v vsakem primeru, ne glede na to, ali gre za delno, večjo ali popolno prekinitev oskrbe z ruskim plinom, pripravljena," je dejala Ursula von der Leyen.

Kanada je sicer pristala na vrnitev turbine, ta pa naj bi že odšla v Nemčijo, od koder naj bi pot nadaljevala naprej v Rusijo. Tja naj bi prispela v nedeljo.

Putin je medtem opozoril, da bi lahko pretok energije od naslednjega tedna padel na 20 odstotkov zmogljivosti. Konec meseca naj bi bila namreč na vzdrževanje poslana še ena plinska turbina.