Po počitnicah naj bi bilo znano ime novega obrambnega ministra

Golob se je ministru zahvalil za opravljeno delo in mu zaželel veliko uspeha v njegovi novi karieri. "Proračunski razrez, ki je pripravljen za leti 2025 in 2026, ustreza mednarodnim obvezam Republike Slovenije do zavezništva. Predvidena sredstva bodo zadoščala za realizacijo vseh načrtov za modernizacijo Slovenske vojske," je dejal premier in napovedal, da bo do konca leta sklenjena pogodba za nakup osemkolesnikov s finsko Patrio.

Na vprašanje, ali ima že kandidata za naslednika Šarca, je Golob odgovoril, da lahko ministrstvo po zakonu vodi največ tri mesece. "Prvi pogovori bodo stekli že v prihodnjem tednu. Verjamem, da bomo takoj po počitnicah že imeli znano ime kandidata. Tudi državni zbor žal ne deluje do takrat, tako da nimam izbire in moram zdržati vsaj do prvega tedna v septembru," je dejal Golob.

Modernizacija oboroženih sil se po Šarčevih besedah odvija na kadrovskem področju, pri opremi in tudi v modernizaciji miselnosti, da je Slovenska vojska tukaj za ljudi.

"Mislim, da se je vojska tudi lani ob poplavah izkazala s svojim delovanjem in je pokazala, kar zmore, zato ji ljudje zaupajo. Po raziskavah javnega mnenja so na prvem mestu gasilci, na drugem civilna zaščita, že na tretjem mestu pa Slovenska vojska, kar pomeni, da je obrambno-varnostni sistem in sistem zaščite in reševanja deloval tako, da mu ljudje zaupajo," je dejal Šarec.

"Znano je, da smo v teh dveh letih kot celotna vlada veliko naredili za obrambni sistem," je dejal Šarec in omenil nakupe transportnega letala spartan, šestih helikopterjev in sistema protizračne obrambe.

"Leta 2022 smo v raziskave in razvoj vložili dva milijona evrov, leta 2023 12 milijonov, letos pa že 23 milijonov. Zaradi tega se je v tem mandatu zgodilo, da smo kot Republika Slovenija prvič doslej po sistemu vlada vladi prodali opremo - brezpilotne letalnike drugi državi, to je Črni Gori, ki je izrazila zanimanje za nadaljnje nakupe," je med drugim dejal Šarec.