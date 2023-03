Po podvodni mini na Reki odkrili še letalsko bombo iz druge svetovne vojne

Dela na cestnem gradbišču v naselju Krnjevo so bila v petek do nadaljnjega ustavljena, je sporočila hrvaška policija. Bagerist je namreč v petek v neposredni bližini nekdanje tovarne Torpedo, nedaleč od trgovskega centra ZTC, odkril bombo.

Po prejemu obvestila o najdenem predmetu, za katerega obstaja sum, da gre za eksplozivno napravo, so na gradbišče napotili policiste in strokovno usposobljene delavce za protieksplozijsko zaščito, ki so potrdili, da gre za ostanke letalske bombe iz druge svetovne vojne, piše Index.hr. O nadaljnjih postopkih odstranitve in uničenja bombe bodo javnost pravočasno obvestili.