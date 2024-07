Po pokolu odšel na pivo: 'Pusti me, zdaj sem ubil osem ljudi'

Malo pred deseto zjutraj je prišel v gostinski lokal, naročil pijačo zase in za vse ostale goste, potem pa dejal, da ga čaka nek opravek. Odšel je in se kmalu vrnil, v rokah pa držal pištolo. O umirjeni reakciji dolgoletne natakarice danes govori vsa Hrvaška, saj bi se krvavi dan v Daruvarju lahko končal še bolj tragično, če bi tudi njo zajela panika. Ostalim gostom je tiho naročila, naj oddidejo, skrivaj obvestila policijo in jim skozi skladišče omogočila neopazen dostop.

51-letni domačin, upokojen vojaški policist in vojni veteran, je v ponedeljek zjutraj prišel v lokal v Daruvarju, majhnem mestecu na pol poti med Zagrebom in Osijekom, ki mu stalne stranke pravijo Daruvarac. Sebi in ostalim gostom je naročil pijačo, nato pa dejal: "Čaka me nek opravek." Nihče od gostov ali osebja ni slutil, da bo odšel v sosednji dom upokojencev, kjer je že desetletje med oskrbovanci tudi njegova mati.

Moral naj bi poravnati mesečni račun za plačilo oskrbe, s plačilom katerega je že zamujal, a tja je odšel s pištolo. Pod njegovimi streli so na licu mesta umrli mati, negovalec v domu in tri oskrbovanke, še ena je pozneje umrla v bolnišnici, pet ljudi pa je ranil. Gostje v lokalu, ki je od doma oddaljen le dve hiši, so sicer slišali zvoke, ki so zveneli kot streli, vendar niso niti slutili, da človek, ki je še pred nekaj minutami sedel z njimi, zdaj pobija nedolžne ljudi. Po masakru pa se je 51-letnik vrnil prav v ta lokal in tokrat na mizo odložil pištolo.

Caffe bar Daruvarac FOTO: AP

Natakarica, ki je bila takrat v dopoldanski izmeni, se je prestrašila in stekla na teraso, kjer je bila še ena natakarica, dolgoletna zaposlena, in ji dejala: "Nek moški je prišel s pištolo." Druge natakarice, ki v Daruvacu dela že več kot 20 let, pa ni zajela panika. "Odzvala se je zelo mirno, celo junaško, saj kdo ve, kaj bi se lahko zgodilo, če bi jo zajela panika," piše lokalni mojportal.hr, ki povzema pričevanje očividca, ki sicer želi ostati neimenovan. Prišla je k njemu, popolnoma sproščeno, kot zna le ona, in mu rekla: "Le glej, da mi tukaj ne boš počel nobenih neumnosti." On pa ji je na to odgovoril: "Pusti me pri miru, zdaj sem ubil osem ljudi. Pusti me, da sedem."

Caffe bar Daruvar FOTO: AP

Natakarica je nato odšla do ostalih gostov in jim s tihim glasom naročila: "Ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak nekaj se je, zato je morda bolje, da za vsak slučaj počasi oddidete." Ti so jo ubogali in se počasi začeli poslavljati, sama pa je nato skrivaj poklicala policijo.