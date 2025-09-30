Po pol leta ugotovil, da ima v jakni loterijski listek za 15 milijonov

Moški je po navedbah loterije pojasnil, da je na radiu pred časom slišal, da iščejo srečneža, ki je zadel več kot 15 milijonov evrov. Pomislil je, kako je lahko kdo tako neumen, da ne prevzame tolikšne vsote denarja, šele čez nekaj mesecev pa je ugotovil, da je to pravzaprav on sam.
V žepu ene od jaken je namreč našel zmečkan in pozabljen loterijski listek za žrebanje 29. marca in preveril, ali je morda kaj zadel. "Ko sem z mobilnim telefonom preveril številke in videl, kakšen je dobitek, sem bil popolnoma iz sebe," je dejal po navedbah loterije.
Srečni dobitnik je razkril še, da namerava z denarjem, ki ga je zadel, kupiti nov kavč in preskrbeti svoje otroke.
Zadnji rok je poleti ujel tudi srečnež iz Kranja, ki je v igri Eurojackpot zadel več kot 37 milijonov evrov. Konec avgusta je namreč po treh mesecih iskalne akcije le prevzel svoje milijone. Ali je novi slovenski milijonar do zadnjega čakal namenoma ali je le iskal zmagovalni listek, ni znano.
