Tujina

Po pol leta ugotovil, da ima v jakni loterijski listek za 15 milijonov

Wiesbaden, 30. 09. 2025 10.54 | Posodobljeno pred 44 minutami

Avtor
STA , N.L.
Komentarji
2

Prebivalec nemške zvezne dežele Hessen je v žepu jakne našel loterijski listek, ki ga je kupil pred pol leta, in ugotovil, da je zadel 15,3 milijona evrov, je sporočila loterija v Hessnu.

V žepu je našel zmečkan in pozabljen loterijski listek za žrebanje 29. marca.
V žepu je našel zmečkan in pozabljen loterijski listek za žrebanje 29. marca. FOTO: Shutterstock

Moški je po navedbah loterije pojasnil, da je na radiu pred časom slišal, da iščejo srečneža, ki je zadel več kot 15 milijonov evrov. Pomislil je, kako je lahko kdo tako neumen, da ne prevzame tolikšne vsote denarja, šele čez nekaj mesecev pa je ugotovil, da je to pravzaprav on sam.

V žepu ene od jaken je namreč našel zmečkan in pozabljen loterijski listek za žrebanje 29. marca in preveril, ali je morda kaj zadel. "Ko sem z mobilnim telefonom preveril številke in videl, kakšen je dobitek, sem bil popolnoma iz sebe," je dejal po navedbah loterije.

Srečni dobitnik je razkril še, da namerava z denarjem, ki ga je zadel, kupiti nov kavč in preskrbeti svoje otroke.

Preberi še Srečni milijonar prihaja iz Kranja, občina že prejela nakazilo

Zadnji rok je poleti ujel tudi srečnež iz Kranja, ki je v igri Eurojackpot zadel več kot 37 milijonov evrov. Konec avgusta je namreč po treh mesecih iskalne akcije le prevzel svoje milijone. Ali je novi slovenski milijonar do zadnjega čakal namenoma ali je le iskal zmagovalni listek, ni znano.

loterija nemčija srečka dobitek milijoni
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
30. 09. 2025 11.27
+2
To bo drag kavč.
ODGOVORI
2 0
Odgovorno
30. 09. 2025 11.14
+15
Evo primerjava Nemčija in Slo, v Sloveniji niti kavča nebi več dobu. A zavidajo nam vsi.
ODGOVORI
15 0
