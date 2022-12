Po odlični poletni turistični beri so v hrvaški Istri zadovoljni tudi s prazničnim decembrom. V Pulju imajo kar petino gostov več kot lani, ki za svoj oddih izbirajo tako hotele, apartmaje in vile kot tudi mobilne hišice v kampih. Poleg adventnih sejmov je največ kun v blagajne prinesel uspeh hrvaške nogometne reprezentance na nedavnem svetovnem prvenstvu, ognjeni so iz tekme v tekmo bolj polnili lokale, ulice in trge.