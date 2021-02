Po poletu eksplodiral motor, ostanki padli na hiše

Posadka je motor takoj po odpovedi izklopila, boeing 777 pa, kot vsa dvomotorna potniška letala, lahko brez težav leti samo z enim motorjem. Vprašanje je seveda bilo, če je eksplozija poškodovala kritične komponente letala, a kot kaže, so zaščitni elementi motorja, ki pri takšni odpovedi ščitijo trup letala in krilo, delovali. Takšne odpovedi so tudi bolj značilne za čas poletanja, saj motorji takrat delujejo na maksimalnih obratih. Pratt & Whitney PW4000 je motor, ki poganja letalo, in gre za enega največjih visokoobtočnih turboventilatorskih motorjev, ki so jih kadarkoli naredili. Premer ima kar 2,4 metra.

Prve ocene strokovnjakov s prstom kažejo na lopatice kompresijskih ventilatorjev v motorju kot enega najverjetnejših krivcev eksplozije. Te se med poletanjem vrtijo tudi z 20.000 obrati na minuto, zato so centripetalne sile ogromne in tudi lopatice so zato narejene večinoma iz titana. A v preteklosti so že popustile in poletijo s precejšnjo hitrostjo pravokotno na vrtilni moment. Poškodovale so tudi že trup letala in potnike, zato so ravno zaradi takšnih incidentov motorje začeli graditi tako, da bi takšno odpoved lopatic zadržali. Vzroke za odpoved bo sicer pokazala preiskava.

Primer namerne odpovedi lopatice med testiranjem