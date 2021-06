Po policijski raciji na hongkonški časopis ljudje pokupili izvode

Policija je dejala, da so racije in aretacije odgovornega urednika Ryana Lawa ter štirih drugih direktorjev medija posledica domnevnih kršitev določb zakona za nacionalno varnost z več kot 30 članki, ki pozivajo k mednarodnim sankcijam proti Hongkongu in Kitajski. Mediji in skupine za človekove pravice so ob tem dejale, da oblasti zakon uporabljajo za zatiranje kritičnih glasov.

Včeraj zjutraj je več sto policistov hongkonškega policijskega oddelka za nacionalno varnost že drugič v manj kot letu dni vdrlo v domove zaposlenih ter tudi v redakcijo Apple Daily. Zamrznili so več milijonov evrov premoženja tega podjetja, poroča The Guardian.

Uslužbenci časopisa so že zavrnili obtožbe in se zavezali, da bodo časopis kljub temu še naprej izdajali. Naslovnico časnika je tokrat krasila fotografija vseh petih aretiranih šefov ter naslov: "Policija nacionalne varnosti je preiskala Apple, aretirala pet ljudi in zasegla 44 diskov z informacijami." Na dnu strani je v rumeni barvi, ki je tesno povezana z demokratičnim gibanjem, sporočilo: "Moramo nadaljevati" oz. "We must press on".

Zaposleni so se v pisarno vrnili šele popoldne, po večurnih preiskavah policije in nalogu, ki je dovoljeval zaseg novinarskega gradiva. Časopis, ki ima sicer naklado približno 80 tisoč izvodov, so tokrat natisnili v pol milijona izvodih, saj so pričakovali, da ga bodo v izraz podpore množično pokupili.

To se je tudi zgodilo. Ljudje so kupili celo več izvodov, nekateri so jih razdelili podjetjem, ki jih lahko ponudijo svojim strankam, spet drugi so na družbenih omrežjih delili svojo pridobitev. Lastnik stojnice s časopisi v Mongkoku je povedal, da običajno proda 60 izvodov časopisa Apple Daily, danes pa jih je že zjutraj prodal 1800.