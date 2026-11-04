Po policijski raciji na Peršmanovi domačiji uresničenih vseh 13 priporočil komisije

Komisija je preučila sporno, več ur trajajočo policijsko operacijo na spominskem območju domačije, kjer so nacisti ob koncu druge svetovne vojne pobili enajst članov dveh slovenskih družin, jo ocenila kot nesorazmerno in nezakonito ter na podlagi tega oblikovala omenjena priporočila. Komisija je konec lanskega oktobra predložila predhodno poročilo.

Po obsežni policijski raciji na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli na avstrijskem Koroškem julija lani, ki je močno odmevala med slovensko manjšino in tudi v Sloveniji, je avstrijski notranji minister Gerhard Karner imenoval posebno strokovno komisijo.

Nekatera priporočila so bila že vključena v direktivo z naslovom Intervencije na spominskih območjih in krajih spomina, med drugim je tudi zahteva po večji občutljivosti in celovitem dokumentiranju med policijskimi postopki na takšnih lokacijah. Policija bo v prihodnje pri svojih operacijah pogosteje uporabljala kamere, nameščene na telesu.

Poročilo vsebuje 13 priporočil, namenjenih trajnemu izboljšanju strokovnosti organov pregona, zlasti glede njihovega ravnanja na zgodovinsko občutljivih lokacijah. Vseh 13 priporočil, ki jih je podala komisija za Peršmanovo domačijo, je bilo vmes že uresničenih, je danes sporočilo notranje ministrstvo.

Poleg tega bodo obiski spominskega območja Peršmanova domačija odslej obvezni za vse policijske pripravnike na Koroškem, s čimer želijo okrepiti ozaveščenost. Kraj sta doslej obiskali že dve skupini pripravnikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Za izboljšanje komunikacije med organi pregona in pripadniki narodnih manjšin po vsej Avstriji je bila razširjena ponudba jezikovnih vsebin, povezanih s temi skupinami. Znanje manjšinskega jezika bo odslej štelo tudi kot dodatna prednost za kandidate za zaposlitev na dvojezičnih območjih.

Ministrstvo za notranje zadeve namerava naročiti tudi znanstveno raziskavo o pokolu, ki se je leta 1945 zgodil na Peršmanovi domačiji. Kmalu naj bi bila naročena tudi priprava dvojezične publikacije, še navaja APA.

Poleg tega je bil grob žrtev na Peršmanovi domačiji, ki se nahaja na pokopališču v Železni Kapli, vključen v državni sistem skrbi in vzdrževanja za vojna grobišča.

Predvideno je tudi, da bo spominsko obeležje do konca aprila prihodnje leto prenovljeno, nova ureditev pa naj bi omogočila poglobljeno seznanjanje z zgodovino dogodkov, ki jih obeležuje.

Poleg tega dežela Koroška v imenu notranjega ministrstva pripravlja sporazum s partizanskim združenjem, ki bo zagotovil podporo za redno vzdrževanje partizanskih grobov, ki so že pravno priznani kot vojna grobišča.

Generalni direktor policije za javno varnost Franz Ruf bo danes slovenskemu veleposlaniku predstavil dvojezično poročilo, v katerem je podrobno opisana uresničitev teh priporočil, še navaja APA.