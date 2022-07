Po političnem pretresu v Rimu, politične stranke iščejo rešitve

Vendar pa je predsednik države Sergio Mattarella Draghijev odstop zavrnil in ga pozval, naj se vrne v parlament, da bi ocenil nastali položaj. Draghija zdaj čaka glasovanje o zaupnici v parlamentu, kjer naj bi se pokazalo, ali ima njegova večstrankarska vlada po nesoglasjih z Gibanjem pet zvezd še trdno večino. Za nekdanjega prvega moža Evropske centralne banke bo odločilna prihodnja sreda, ko bo v parlamentu poročal o najnovejšem političnem dogajanju. Takrat naj bi bilo tudi jasno, kdo ga še podpira in kdo ne. Slišati je tako pozive k nadaljevanju sodelovanja kot tudi k novim volitvam. Za nadaljevanje dela vlade so se izrekli socialdemokrati in sredinske stranke.