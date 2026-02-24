Naslovnica
Tujina

Po pomoti ugrabili dedka, policija našla posmrtne ostanke

Sydney, 24. 02. 2026 10.09 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Chris Baghsarian

Avstralska policija je med iskanjem dedka iz Sydneyja, za katerega menijo, da je bil pred skoraj dvema tednoma ugrabljen pomotoma, našla posmrtne človeške ostanke.

Vdovca Chrisa Baghsariana, starega 85 let, je 13. februarja tik pred zoro skupina zamaskiranih moških na silo odpeljala iz njegovega doma v North Rydu, poroča BBC. Nadzorni posnetki so pokazali, kako so ga stlačili v terensko vozilo.

Policija pravi, da je šlo najverjetneje za napačno identifikacijo, lokalni mediji pa poročajo, da je bila dejanska tarča napada moški, povezan z znano organizirano kriminalno družino, ali pa njegovi sorodniki.

"Vsi smo ogorčeni, da se je to lahko zgodilo nedolžnemu človeku," je v torek dejal vršilec dolžnosti nadzornika detektiva Andrew Marks. Dodal je, da so ogorčeni nad brezbrižnostjo ugrabiteljev – tako policija kot javnost na splošno.

Kako je običajen dedek postal žrtev zločina?

Kriminalisti pravijo, da se njihova preiskava zdaj osredotoča na identifikacijo posmrtnih ostankov – in ugotavljanje, kako je običajen dedek postal žrtev zločina, ki je bil morda usmerjen proti veliko mlajšemu članu tolpe, ki ga sploh ni poznal.

Nekega mirnega februarskega jutra, ko je bilo nebo še vedno temno, se je na stanovanjski ulici ustavil temen terenec, navaja BBC. Posnetki nadzornih kamer so ujeli več moških, ki so izstopili iz avtomobila in izginili v hišo. Kmalu zatem so se pojavili z moškim v naročju, ki se je vidno boril. Približno 36 ur po ugrabitvi je policija razkrila, da je ugrabljeni moški Chris Baghsarian. Podali so več obupanih javnih prošenj za njegovo varno vrnitev.

Dejali so, da je skupina ugrabila napačnega moškega, saj nihče v njegovi družini ni bil povezan z organiziranim kriminalom.

Oblasti so takoj objavile sliko sivolasega nasmejanega gospoda in pozvale ugrabitelje, naj ga izpustijo, saj je za preživetje odvisen od vsakodnevnih zdravil. Medtem se je njegova družina soočala z najhujšo nočno moro. "Chris je predan oče, brat, stric in dedek. Je globoko ljubljen, nežen in najprijaznejša oseba, kar jih poznamo – nekdo, ki ne bi nikoli niti muhi storil nič žalega," so zapisali v izjavi. "Trudimo se soočiti z dejstvom, da so ga ugrabili in da je bila naša družina vpletena v nekaj, kar nima nobene zveze z nami," so še dodali.

Dva zagorela avtomobila

Nekaj dni po ugrabitvi so v drugem predmestju Sydneyja našli dva zagorela avtomobila, kar je bil preboj v primeru.

V enem od avtomobilov, za katerega se domneva, da je ukraden, je bila s krvjo obarvana preproga, ki jo je policija povezala z Baghsarianom in zapuščeno nepremičnino v Duralu, kjer so v četrtek izvedli racijo.

Policija našla dva zagorela avtomobila
Policija našla dva zagorela avtomobila
FOTO: Policija Novega Južnega Walesa

Detektivi so primerjali prejšnje videoposnetke, ki naj bi prikazovali zvezanega in napadenega Baghsariana, in ugotovili, da je bil ta na posestvu v Duralu, preden so prispeli. Nove informacije so sivo vozilo povezale tudi z drugim območjem, ki se nahaja severneje, kjer je policija čez vikend osredotočila svoja prizadevanja v gostem grmovju.

Policija je v torek zjutraj potrdila, da so v bližini igrišča za golf na obrobju Sydneyja v Pitt Townu našli človeške ostanke. Niso želeli posredovati podrobnosti o stanju najdenega trupla, vendar so dejali, da bo opravljena obdukcija, ki bo ugotovila vzrok smrti.

Veljajo nove Trumpove carine

