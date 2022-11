Po ponesrečenem eksperimentu dva učenca huje opečena

Nesreča se je zgodila v javni šoli Manly West v ponedeljek, okoli 13. ure po lokalnem času. Na kraj dogodka so takoj prispeli reševalci, gasilska vozila in policijski helikopterji. Lokalni mediji poročajo, da so učenci pri poskusu uporabljali natrijev bikarbonat in metilni alkohol.

Vršilec dolžnosti nadzornika reševalne službe Novega Južnega Walesa Phil Templemen je dejal, da je na poskus vplival veter, zato je razneslo nekatere kemikalije, ki so jih uporabljali. Šolarji, po poročilih naj bi bili stari 10 in 11 let, so utrpeli opekline po telesu, obrazu, prsih, spodnjem delu trebuha in nogah. Oskrbeli so tudi enega izmed učiteljev, ki se je lažje poškodoval. Eden od bližnjih stanovalcev je povedal, da je učitelj prišel ven in govoril s skupino ljudi, ki so se zbrali zunaj. "Učitelj, ki nas je ogovoril, je rekel, da so izvajali znanstveni eksperiment, ki se je ponesrečil in da so udeleženci dobili nekaj opeklin," je dejal Tyson Atkins.

Pri enem izmed priljubljenih šolskih znanstvenih eksperimentov, ki ga je mogoče najti tudi na spletu, imenovan Carbon Sugar Snake, se uporablja metilni alkohol in sodo bikarbono, znano tudi kot natrijev bikarbonat. V poskusu se zmeša sladkor s sodo bikarbono, majhno količino omenjene mešanice se nato da v pesek, namočen z metilnim alkoholom, nato pa se mešanico vžge. Sicer pa še ni jasno, kakšen poskus je šola izvedla.