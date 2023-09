Po poplavah grozi izbruh bolezni, v nesreči umrli humanitarni delavci

Zdaj se je začela še ena bitka, in sicer preprečiti širjenje nalezljivih bolezni. Voda je kontaminirana, nekateri so ostali brez elektrike in tudi pitne vode. Vrstijo pa se številne kritike, da je pomoč prišla prepočasi in da ni dobro organizirana.

Število smrtnih žrtev uničujočih poplav v Libiji se je samo v mestu Derna na vzhodu države, ki so ga poplave najbolj prizadele, povečalo na približno 11.300, so sporočili Združeni narodi. Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je v Derni pogrešanih 10.100 ljudi, drugod po državi pa so zabeležili še 170 mrtvih. Ob tem so dejali, da pričakujejo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalne akcije še vedno potekajo. Podatki o številu mrtvih se sicer od vira do vira razlikujejo.

V prometni nesreči v Libiji umrli tudi grški humanitarni delavci

V prometni nesreči na vzhodu Libije je v nedeljo umrlo sedem ljudi, med njimi štirje grški humanitarni delavci, ki so bili na poti v mesto Derna, opustošeno v poplavah. Še 15 ljudi je bilo poškodovanih, je sporočila mednarodno nepriznana vlada na vzhodu Libije.

Minister za zdravje v vladi na vzhodu Libije Otman Abdeldžalil je novinarjem povedal, da se je nesreča zgodila, ko je bila ekipa grških humanitarnih delavcev na poti iz Bengazija v 300 kilometrov oddaljeno Derno. Njihov avtobus je trčil v avtomobil, v katerem je bila libijska družina.

V avtomobilu so umrli trije potniki, dva pa sta bila huje poškodovana, je dejal minister na novinarski konferenci v Derni. Povedal je še, da je bilo v grški ekipi 19 ljudi, med njimi so štirje umrli, ostalih 15 pa je bilo poškodovanih. "Stanje osmih je stabilno, stanje ostalih sedmih pa kritično," je pojasnil.

Generalštab grške vojske je v nedeljo pozno zvečer potrdil nesrečo, vendar je navedel, da so umrli trije člani grške humanitarne misije v Libiji, dva pa sta pogrešana. Sporočil je še, da se bo grško osebje vrnilo v domovino. Dodali so, da ni jasno, kaj natančno se je zgodilo, in da incident preučujejo v sodelovanju z Libijo.

Grčija je v nedeljo zjutraj poslala humanitarno pomoč na območja Libije, ki so jih prizadele uničujoče poplave, s čimer je izrazila solidarnost z Libijci. Pomoč je bila v obliki zdravstvenega in negovalnega osebja, medicinskih pripomočkov in hrane.

Pomoč so državi doslej poslale EU, ZDA, Turčija, Združeni arabski emirati ter še več drugih držav, vključno z Rusijo. Iz Moskve so namreč sporočili, da so v vzhodno Libijo poslali 35 zdravnikov in humanitarno pomoč. Pred tem naj bi Rusija v Libijo že poslala mobilno bolnišnico z operacijskimi dvoranami in enoto za intenzivno nego.

Po navedbah WHO je v mesto Bengazi, kjer ima sedež mednarodno nepriznana vlada na vzhodu, prispelo tudi 29 ton medicinske opreme. Zahodnega dela države, ki mu vlada mednarodno priznana vlada s sedežem v prestolnici Tripoli, poplave medtem niso tako prizadele.