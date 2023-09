Po poplavah v Libiji jezni protestniki zažgali županovo hišo

V vzhodnem libijskem mestu Derna, ki so ga močno prizadele poplave, so izbruhnili protesti. Prebivalci zahtevajo odstop vladajočih le teden dni po tem, ko sta se zaradi močnega deževja in spremljajočih poplav porušila dva jezova in odplavila celotne soseske ter terjala na tisoče žrtev.

Demonstranti so svojo jezo pokazali pred mošejo Sahaba, najbolj ogorčeni pa so nad predsednikom parlamenta na vzhodu Libije Aguilo Salehom. Protestniki so se povzpeli na zlato kupolo, ki je znamenitost mesta Derna ter skandirali protivladna gesla in peli domovinsko pesem: "O, moja domovina, tu bomo ostali, dokler ne mine bolečina," poroča CNN. Svojo jezo so znesli tudi nad hišo župana Derne, Abdulmenama al-Gaitija, in jo zažgali. Ob tem so pozivali tudi svoje sonarodnjake, ki živijo v Bengaziju, naj gredo na ulice in se pridružijo protestom. Državljani so s protesti poskušali pokazati svoje nezadovoljstvo ter od vladajočih zahtevati, naj odgovarjajo za porušenje jezov, čemur bi se lahko s pravilnim ukrepanjem tudi izognili. Teden dni po poplavah se namreč prebivalci soočajo z novimi groznimi preizkušnjami, od izbruhov bolezni, ki se prenašajo z vodo, do zemeljskih min, ki jih je razneslo deževje. Libija je za ekstremne vremenske razmere še toliko bolj občutljiva zaradi dolgotrajnega političnega konflikta, v katerem se že desetletje za oblast borita dve konkurenčni upravi, kot ponavadi pa na koncu zaradi tega trpijo le prebivalci. Vlada, ki jo podpirajo Združeni narodi in jo vodi Abdul Hamid Dbeibeh, ima sedež v prestolnici Tripoli na severozahodu Libije, na vzhodu pa prevladuje poveljnik Kalifa Haftar in njegova Libijska narodna vojska, ki podpirata parlament na vzhodu pod vodstvom Osame Hamada. PREBERI ŠE Po poplavah grozi izbruh bolezni, v nesreči umrli humanitarni delavci Celoten obseg tragične nesreče še vedno ni znan, še vedno pogrešajo več tisoč ljudi.