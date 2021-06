Po poplavah v Požegi: 'Kaj takega ne pomnimo, kot bi se na nas vsulo pol gore'

Kot smo že poročali, so v nedeljo okoli 13. ure vzhodno Hrvaško zajele obilne padavine. V mestu Požega in njegovi okolici je padlo od 50 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, je v svojem poročilu navedla Civilna zaščita Republike Hrvaške. "Številne kleti je zalila voda, poplave so povzročale težave na lokalnih cestah, prav tako je bil ustavljen železniški promet. Sprožilo se je tudi več manjših plazov," so zapisali.

Z okoliških gričev so se izlivali hudourniki, po lokalnih cestah so se valile gmote blata, ki so s seboj odnašale manjše drevje, veje in smeti. Najhuje je bilo v naseljih Drškovci, Vidovci in Dervišaga. "Kaj takega ne pomnimo. Kot bi se na nas vsulo pol Požeške gore,"po poročanju portalaPozega.eu pripovedujejo tamkajšnji prebivalci.