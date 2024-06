Po poplavah v Švici našli truplo, dve osebi še vedno pogrešajo

Švicarski reševalci so našli truplo enega od treh ljudi, ki so jih pogrešali, odkar so poplave prizadele jugovzhodni kanton Graubünden, je sporočila švicarska policija. Truplo so našli osem kilometrov od kraja, kjer so umrlega nazadnje opazili. Po navedbah policije je možnosti, da bi bili preostali dve pogrešani osebi živi, zelo malo.