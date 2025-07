Po poplavah v Teksasu pogrešajo več kot 160 ljudi

Greg Abbott je zagotovil, da se bodo operacije iskanja in reševanja nadaljevale, vse dokler ne bodo ugotovili usode vseh pogrešanih.

Njihovo število je naraslo, ker so se okrepile prijave, ob čemer ekipe za iskanje in reševanje nimajo natančnega pregleda nad tem, kdo je bil na priljubljenem počitniškem območju od petka zjutraj, ko je reka Guadalupe naenkrat prestopile bregove, je med drugim razložil Abbott.

Številne družine niso bivale v registriranih hotelih, ampak so samostojno kampirale ob rečnih bregovih, je dejal guverner in napovedal, da bosta predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump prizadeta območja obiskala v petek.

"Pripeljali smo veliko helikopterjev z vseh koncev. Rešili smo veliko ljudi," je v torek novinarjem v Washingtonu povedal Trump, ki je za zdaj odstopil od namere po ukinitvi zvezne agencije za posredovanje v nesrečah (Fema). Ni pa javno odstopil od nadaljevanja odpuščanj v zveznih agencijah, kot je nacionalna vremenska služba.

Največ škode je utrpelo okrožje Kerr, ki je del osrednje teksaške regije, znane kot poplavna ravnica. Tam je umrlo najmanj 94 ljudi, med njimi najmanj 27 deklic s poletnega tabora. Abbott je dejal, da tam še vedno pogrešajo pet otrok in enega spremljevalca. Ostalih 15 ljudi je umrlo v drugih delih osrednjega Teksasa, je dejal Abbott.