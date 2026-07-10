Po poplavljenih ulicah plava 900 kač: tajfun zalil farmo plazilcev

Kitajsko mesto Hangdžov je pod vodo. Poleg strahu, kaj vse bo odnesla voda, se prebivalci soočajo še s strahom, kaj vse bo voda prinesla. Na spletu so se pojavili posnetki, kako iz vode kukajo glave kač. Tajfun je namreč poplavil farmo plazilcev, na kateri so vzrejali tudi strupene kače.

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Ena ženska je po ugrizu kače že umrla, poročajo državni mediji, ki jih navaja CNN. Žensko so sicer želeli odpeljati k zdravniku, a je deroča voda pred tem odnesla cesto.

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Mesto Hangdžov se nahaja v provinci, ki je obdana z gorami in veliko rekami. V regiji, kjer so so zabeležili več kot 100 vrst kač, obstaja dolga tradicija lovljenja kač za hrano, danes jih gojijo predvsem za farmacevtske namene.

Oblasti sprva večje pozornosti pobeglim plazilcem niso posvečale, po več primerih ugrizov pa so prebivalce pozvale, naj se izogibajo travi in ribnikom, kjer se lahko pojavijo kače, ki iščejo hrano, in nasploh hladnejšim in vlažnim okoljem. Prav tako so mobilizirali lovce na kače in povečali zalogo protistrupa, posebne priprave so stekle tudi v bolnišnicah, kjer se pripravljajo na večje število pacientov, ki bi po ugrizu kač potrebovali zdravniško pomoč.