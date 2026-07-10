Po poplavljenih ulicah plava 900 kač: tajfun zalil farmo plazilcev

Kitajsko mesto Hangdžov je pod vodo. Poleg strahu, kaj vse bo odnesla voda, se prebivalci soočajo še s strahom, kaj vse bo voda prinesla.
Na spletu so se pojavili posnetki, kako iz vode kukajo glave kač. Tajfun je namreč poplavil farmo plazilcev, na kateri so vzrejali tudi strupene kače.
Ena ženska je po ugrizu kače že umrla, poročajo državni mediji, ki jih navaja CNN. Žensko so sicer želeli odpeljati k zdravniku, a je deroča voda pred tem odnesla cesto.
Oblasti sprva večje pozornosti pobeglim plazilcem niso posvečale, po več primerih ugrizov pa so prebivalce pozvale, naj se izogibajo travi in ribnikom, kjer se lahko pojavijo kače, ki iščejo hrano, in nasploh hladnejšim in vlažnim okoljem. Prav tako so mobilizirali lovce na kače in povečali zalogo protistrupa, posebne priprave so stekle tudi v bolnišnicah, kjer se pripravljajo na večje število pacientov, ki bi po ugrizu kač potrebovali zdravniško pomoč.
Poplavilo je tudi živalski vrt Guigang, ki je izdal izredno opozorilo, da so nekatere njihove pobegle živali zaradi strahu lahko agresivne. Pobegli so jim noji, emuji in rakuni, pogrešajo tudi zebri, vola, konje in osla.
Lastnik živalskega vrta Yin Feifei je za lokalni medij povedal, da so skrbniki živali tvegali svoja življenja, ko so v času, ko je voda naraščala, zapirali kletke plenilcev. Če bi plenilci pobegnili, bi predstavljali dodatno tveganje za javno varnost, je dodal. Trije levi so se utopili, še povzema CNN.
Po poročanju kitajskega lokalnega medija Shangyou News je poplava odnesla tudi več kot 16.000 prašičev. Nekaj so jih iz vode rešili z bagrom.
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