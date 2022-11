Po porazu belgijskih nogometašev v Bruslju izbruhnili neredi

Protesti so potekali v nekaterih predelih bruseljske prestolnice, kjer je več deset nogometnih navijačev - nekateri izmed njih so bili oviti v maroške šale - v avtomobile in trgovinske izložbe metalo opeke, zažigalo električne skuterje in povzročalo še ostale vrste nereda, poroča NDTV. Navijači so prevrnili in zažgali tudi avtomobil.

V izgredih je bil poškodovan novinar, ki so ga v obraz zadele ognjemetne rakete. Po besedah policijske predstavnice Ilse Van de Keereob je bilo nekaj navijačev oboroženih s palicami.

Zaradi neredov so bruseljske oblasti mobilizirale 100 policistov, ki so izgrednike razgnali z vodnim topom in solzivcem, poroča Al Jazeera. Zaradi nemirov so policisti zaprli dele mestnega središča. Zaprli so tudi podzemni in tramvajski promet.

Bruseljski župan Philippe Close je zato ljudi pozval, naj se izogibajo mestnemu središču, in dejal, da se oblasti po svojih najboljših močeh trudijo ohraniti red na ulicah.