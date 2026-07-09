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Po posilstvu in umoru 11-letnice v Indiji izbruhnili protesti

Kalkuta, 09. 07. 2026 20.03 pred 43 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Protest v Kalkuti po posilstvu in umoru 11-letnice v Baruipurju.

V Zahodni Bengaliji so izbruhnile napetosti in nasilni protesti, po tem ko so našli posiljeno in umorjeno 11-letnico deklico. Družina jo je nazadnje videla v soboto popoldne, ko je prijateljici šla kupiti darilo za rojstni dan. Pozneje so jo prijavili kot pogrešano, a jih policija – kot trdijo – ni jemala dovolj resno.

V indijski zvezni državi Zahodna Bengalija vre, potem ko so v nedeljo našli mrtvo 11-letno deklico, ki jo je družina kot pogrešano prijavila dan prej. Deklica je bila posiljena in umorjena, njeno truplo so našli v ribniku.

Dogodek, ki je pretresel vas Surjyapur na obrobju Kalkute, je sprožil nasilne proteste, ki trajajo že več dni, množični linč nedolžnega moškega in policijski uboj enega od osumljencev. Trije drugi moški, ki so jih aretirali, medtem ostajajo v priporu, poroča BBC.

Posilstvo in umor 11-letnice ter poznejši uboj osumljenca pa so prerasli tudi v velik politični spor, v katerem opozicijske stranke novoizvoljeno vlado obtožujejo, da si ne prizadeva dovolj za zaščito žensk.

Protest v Kalkuti po posilstvu in umoru 11-letnice v Baruipurju.
Protest v Kalkuti po posilstvu in umoru 11-letnice v Baruipurju.
FOTO: AP

Dekličina družina je povedala, da so jo nazadnje videli v soboto popoldne, ko je šla kupiti rojstnodnevno darilo za prijateljico. Ker se do večera ni vrnila domov, so okoli 20.30 odšli na policijsko postajo in prosili za pomoč pri njenem iskanju. Družina in tudi nekateri vaščani pri tem vztrajajo, da jih policija ni jemala resno – dejali naj bi jim, da bodo zadevo preučili naslednji dan.

Obupani so sami poiskali posnetke nadzornih kamer iz bližnjih trgovin in jo na enem od teh opazili, kako se sprehaja z domačinom Prabhashom Mondalom. Jezna množica vaščanov je v nedeljo zgodaj zjutraj nato prišla do Mondalove hiše, ga ujela in predala policiji.

Nekaj ur pozneje so iz ribnika potegnili vrečo, v katerem je bilo dekličino truplo, indijski mediji pa so poročali, da je točno na ta kraj policijo sam pripeljal prav Mondal.

Glede na obdukcijsko poročilo je bil vzrok smrti utopitev, kar bi pomenilo, da je bila deklica še živa, ko so jo odvrgli v ribnik. "Če bi policija ukrepala prej, bi jo lahko rešili," so ob tem povedali njeni sorodniki.

Policija se na njihove trditve še ni odzvala, je pa bilo policijsko poročilo pozneje spremenjeno tako, da je vključevalo obtožbo o spolni zlorabi otroka.

Osumljenec manj kot 24 ur po prijetju ubit v 'spopadu' s policisti

Kot je v izjavi sporočila policija v Baruipurju, so osumljenega Mondala v nedeljo v okviru preiskave odpeljali k ribniku. Tam naj bi policistu iztrgal orožje in pričel streljati. Policisti so streljali nazaj in ga zadeli. Ranjenega osumljenca so prepeljali v bolnišnico, kjer pa so ga lahko le še razglasili za mrtvega.

Čeprav je bil Mondal v tistem trenutku osumljen, pa mu ničesar še niso dokazali. "Moj sin je bil kaznovan za to, kar je storil. Ne bom sprejela njegovega trupla," je medtem za tiskovno agencijo ANI dejala njegova mama.

Opozicijski politiki in aktivisti za človekove pravice pa so ob tem podvomnili v uradno izjavo policije in njegovo smrt označili za "sumljivo". Po mnenju Ranjita Sura iz Združenja za zaščito demokratičnih pravic je zgodba o spopadu s policijo v mnogih zveznih državah skoraj enaka – osumljeni skuša pobegniti tako, da policistu iztrga orožje, nato ga ubijejo. Leta 2019 je policija v podobnem incidentu v Hyderabadu ubila štiri moške, obtožene skupinskega posilstva in umora mlade ženske.

Protesti v Indiji po posilstvu in umoru deklice.
Protesti v Indiji po posilstvu in umoru deklice.
FOTO: AP

Že med iskalno akcijo deklice pa so se začele zbirati jezne množice, pozneje pa so ulice zajeli nasilni protesti. Razbili in požgali so več trgovin in lokalno železniško postajo. Do smrti so pretepli 40-letnega moškega, za katerega so menili, da je sodeloval pri posilstvu in umoru. Predsednik vlade Zahodnega Bengala Suvendu Adhikari je kasneje sicer zatrdil, da je bil ubiti moški nedolžen.

Pri poskusu obvladovanja množice je bilo ranjenih več policistov, protestniki so poškodovali več policijskih vozil. 40 oseb so pridržali. Na območje vlada napetost, javna zbiranja so trenutno prepovedana, za vzdrževanje reda skrbijo tudi paravojaške enote.

Vlada je medtem za preiskavo primera ustanovila posebno preiskovalno skupino.

posilstvo umor Indija deklica protesti nasilje napetosti

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