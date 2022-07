Po posilstvu je morala 10-letnica iz Ohia splav opraviti v drugi zvezni državi

V Ohiu so 24. junija, na dan, ko je vrhovno sodišče sprejelo prepoved splava v celotnih ZDA, uveljavili zakon, ko je zaznan srčni utrip ploda. Ta se običajno pojavi v šestem tednu nosečnosti. Hitrost njihove odločitve je presenetila celo podpornike zakona, številne ženske in klinike, ki opravljajo splave, pa so se tako znašle v težavah.

Bernardova je ob tem priznala, da se je število pacientk iz sosednjih držav, ki pri njih opravljajo splav, močno povečalo. "Težko si je predstavljati, da v samo nekaj kratkih tednih ne bomo mogli zagotoviti te oskrbe," je dejala. Pričakuje namreč, da se bo tudi v njeni državi to kmalu spremenilo.

Gre za velik pokazatelj, kaj je odločitev sodišča povzročila na področju pravic žensk. A republikanska guvernerka Kristi Noem iz Južne Dakote je za CNN raje izpostavila, da se ji zdi neverjetno, da "nihče ne govori o perverznežu, grozljivem in norem posamezniku, ki je posilil 10-letnico". Da je bilo sicer posilstvo otrok eno od vprašanj, "o katerem je vrhovno sodišče tehtalo", a da bi se morala javnost usmeriti tudi na "tiste posameznike, ki to počnejo našim otrokom".

Tudi v njeni državi je splav obravnavan kot kaznivo dejanje. Izjemoma je dovoljen le, če obstaja "ustrezna in razumna medicinska presoja, da je izvedba splava potrebna za ohranitev življenja noseče ženske". Primeri incesta in posilstva v Južni Dakoti tako ne spadajo med izjeme, prav tako pa so v petek prepovedali tudi splav s pomočjo telemedicine in zvišali kazen za nelicencirano opravljanje medicinske prekinitve nosečnosti.