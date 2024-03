Po poškodbi termoelektrarn v Ukrajini prekinili oskrbo z elektriko v več regijah

Po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva je bilo v petek v ruskih zračnih napadih ranjenih šest ljudi, od tega pet v Odesi na jugu države, ko so ostanki sestreljenih raket padli na ulice in poslopja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska zračna obramba je na omrežju Telegram sporočila, da je sestrelila devet od 12 brezpilotnih letal tipa šahed, s katerimi je Rusija ponoči napadla več območij v državi, tudi regijo Doneck. Alarmi so se med drugim oglasili v regijah Odesa, Herson in Dnipropetrovsk, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Nacionalni operater Ukrenergo je medtem sporočil, da je bil zaradi pomanjkanja električne energije po množičnem ruskem napadu prisiljen do večera izvesti izredne prekinitve dobave električne energije v regijah Dnipropetrovsk, Zaporožje in Kirovograd. V mestih Harkov in Krivoj Rog medtem že veljajo omejitve zaradi prejšnjih bombnih napadov.

Ukrajinski dobavitelj energije DTEK je v petek sporočil, da so v ruskih napadih veliko škodo utrpele tri termoelektrarne, vendar so škodo že odpravili. Ni pa navedel njihove lokacije.

Na vzhodu Ukrajine poročajo o dveh smrtnih žrtvah ruskega obstreljevanja

Ukrajinske oblasti v regiji Doneck na vzhodu države so sporočile, da sta v ruskem obstreljevanju ponoči in davi umrli dve starejši osebi v mestu Krasnogorivka. Ob tem so pozvali civiliste, ki tam še vedno živijo, naj se umaknejo z območja. "Krasnogorivka je bila ponoči in davi tarča sovražnikovega ognja. Ubita sta bila 70-letna ženska in 73-letni moški," je v objavi na družbenih omrežjih sporočil vodja ukrajinskih oblasti v regiji Doneck Vadim Filaškin.

Več kot polovica regije, v kateri neprestano potekajo spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami, je pod nadzorom ruske vojske. Krasnogorivka, ki leži približno 30 kilometrov zahodno od mesta Doneck, pa se nahaja neposredno na frontni črti.

Filaškin je zato pozval civilno prebivalstvo, ki še vedno ostaja v mestu, naj se od tam umakne. "Krasnogorivka je že desetletje prizorišče spopadov in ostaja eden najnevarnejših krajev v državi. Ne izpostavljajte se smrtni nevarnosti, umaknite se," jih je pozval.

Ukrajinske sile so v zadnjih mesecih poročale o težkih spopadih na vzhodni fronti, saj se soočajo s pomanjkanjem streliva, Rusija pa jih ob tem neusmiljeno napada iz zraka. Moč ruske vojske na tem območju šestkrat prekaša ukrajinsko, zaradi česar je slednja izgubila številne vojake in položaje, je v petek povedal nedavno imenovani vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski.