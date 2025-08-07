Svetli način
Tujina

Po potopu čolna italijanski par iskala tudi hrvaška vojska

Pulj, 07. 08. 2025 08.12 | Posodobljeno pred 17 minutami

Hrvaška vojska je v sredo priskočila na pomoč iskalno-reševalni akciji, ki je potekala na severu Jadrana. Tam se je namreč potopil čoln, na katerem je bil italijanski par. Za pomoč pri iskanju iz zraka so poslali tudi letalo Pilatus PC-9M z dvema pilotoma. Pogrešana so uspeli najti v tretjem preletu.

V torek je na območju severnega Jadrana potekala obsežna iskalno-reševalna akcija, v kateri so sodelovali pripadniki hrvaške mornarice ter pilota letala Pilatus PC-9M hrvaških zračnih sil. Prav slednja sta se izkazala za ključna v iskanju dveh pogrešanih Italijanov, ki sta izginila po potopu njunega čolna, poroča Net.hr.

Poveljnik letala, brigadir Damir Barišić, je poudaril, da je poseben izziv predstavljalo dejstvo, da niso imeli natančnih podatkov o lokaciji pogrešanih oseb ter da je njihovo območje iskanja obsegalo praktično celotno zahodno obalo Istre.

Hrvaška pilota sta uspela italijanski par locirati po tretjem preletu, koordinate pa sta nato poslala reševalcem na morju, ki so ju dosegli 10 minut kasneje. Italijana so z gumijastim čolnom prepeljali v pristanišče v Pulju, kjer so ju prevzeli reševalci Splošne bolnišnice Pulj.

Iskalno-reševalna akcija je bila sprožena na zahtevo Nacionalnega koordinacijskega centra za iskanje in reševanje na morju Reka - MRCC Rijeka.

hrvaška reševanje potop čolna
Žrtev
07. 08. 2025 08.51
Čakam obvezen komentar Jožeta, da bi jima morali za to vzeti vso premoženje in se vsedit na plačo za 20 let.
dujedrag
07. 08. 2025 08.45
Bravo, kar tako dalje, lepo trenirajte....častno delo
