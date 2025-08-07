Po potopu čolna italijanski par iskala tudi hrvaška vojska

V torek je na območju severnega Jadrana potekala obsežna iskalno-reševalna akcija, v kateri so sodelovali pripadniki hrvaške mornarice ter pilota letala Pilatus PC-9M hrvaških zračnih sil. Prav slednja sta se izkazala za ključna v iskanju dveh pogrešanih Italijanov, ki sta izginila po potopu njunega čolna, poroča Net.hr .

Poveljnik letala, brigadir Damir Barišić, je poudaril, da je poseben izziv predstavljalo dejstvo, da niso imeli natančnih podatkov o lokaciji pogrešanih oseb ter da je njihovo območje iskanja obsegalo praktično celotno zahodno obalo Istre.

Hrvaška pilota sta uspela italijanski par locirati po tretjem preletu, koordinate pa sta nato poslala reševalcem na morju, ki so ju dosegli 10 minut kasneje. Italijana so z gumijastim čolnom prepeljali v pristanišče v Pulju, kjer so ju prevzeli reševalci Splošne bolnišnice Pulj.

Iskalno-reševalna akcija je bila sprožena na zahtevo Nacionalnega koordinacijskega centra za iskanje in reševanje na morju Reka - MRCC Rijeka.