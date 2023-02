Po potresih v jezu Ataturk opazili številne razpoke, okolico že evakuirali

Po močnih potresih, ki so prizadeli Turčijo in Sirijo, se na turškem jezeru Ataturk pojavljajo številne razpoke. Okoliške kraje so zaradi nevarnosti poplav tako že evakuirali.

Strokovnjaki opozarjajo, da jez lahko vsak trenutek poči. Poplave, ki bi temu sledile, pa bi lahko prizadele območja v radiju 30 kvadratnih kilometrov. Opozorilom se je pridružil tudi turški profesor seizmologije Nasi Göryur, ki je oblasti pozval, naj preverijo jezove v regiji.