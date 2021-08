Po potresu na Haitiju že več kot 1400 smrtnih žrtev

V državi je včeraj zvečer začelo deževati, predvidoma še ponoči pa bo območje doseglo središče tropske nevihte s hitrostjo vetrov do 55 kilometrov na uro. Ameriški center za orkane je že pred prihodom nevihte posvaril pred poplavami in zemeljskimi plazovi. To bi lahko dodatno ogrozilo življenja ljudi, saj po potresu številni spijo na prostem.