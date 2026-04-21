Po potresu na Japonskem šest poškodovanih, možni so novi potresi

Žarišče potresa je bilo v vodah Tihega oceana severno od prefekture Iwate na otoku Honšu, na globini deset kilometrov. Tla so se tresla tudi v več sto kilometrov oddaljenem Tokiu. Kasneje so zabeležili še najmanj dva potresa.
V potresu je bilo poškodovanih šest oseb, od tega sta dve utrpeli resnejše poškodbe. Do večje škode ni prišlo, so pa obalo zaradi posledic potresa dosegli okoli 80 centimetrov visoki valovi.
Japonska meteorološka agencija je medtem opozorila na povečano tveganje za nov, močnejši potres, ki bi lahko dosegel magnitudo osem ali več. Zaradi tega so občine v prizadeti regiji več kot 182.000 prebivalcem izdale priporočila za prostovoljno evakuacijo.
Japonska je ena najbolj potresno aktivnih držav, saj se nahaja na stičišču štirih tektonskih plošč ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča.
Otočje, na katerem živi približno 125 milijonov prebivalcev, letno doživi okrog 1500 potresov, kar je 18 odstotkov vseh na svetu, še piše AFP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.