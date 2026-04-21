Po potresu na Japonskem šest poškodovanih, možni so novi potresi

Žarišče potresa je bilo v vodah Tihega oceana severno od prefekture Iwate na otoku Honšu, na globini deset kilometrov. Tla so se tresla tudi v več sto kilometrov oddaljenem Tokiu. Kasneje so zabeležili še najmanj dva potresa.

V potresu je bilo poškodovanih šest oseb, od tega sta dve utrpeli resnejše poškodbe. Do večje škode ni prišlo, so pa obalo zaradi posledic potresa dosegli okoli 80 centimetrov visoki valovi.