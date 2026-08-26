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Po potresu še snežni plaz in nenadne poplave: pogrešajo skoraj 400 ljudi

Lhasa, Katmandu, 26. 08. 2026 14.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Poplave v Nepalu po plazu

Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 31 ljudi, pogrešanih je okoli 380 turistov, med njimi skoraj 300 tujih državljanov. Oblasti navajajo, da je pogrešanih tudi okoli sto pripadnikov državnih služb. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres.

BBC je medtem pridobil posnetke, ki prikazujejo, kako je deroča voda odnesla most in nato porušila večnadstropne stavbe v kraju Trishuli Bazaar v okrožju Nuwakot. Posnetki prikazujejo tudi obsežno razdejanje po poplavah. Reka Trishuli je močno narasla, voda pa je s seboj nosila velike količine mulja. Za reševalno akcijo so aktivirali 15 helikopterjev.

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Številni pogrešani

Med tujimi državljani je po podatkih nepalske turistične zveze 12 Britancev, 105 Indijcev, 17 Malezijcev, štirje Južnoafričani, trije Američani, Avstralec in Nizozemec. Državljanstva ostalih še niso potrdili. Da pogrešajo več svojih državljanov, so sporočili tudi iz Južne Koreje. Doslej so nepalske oblasti našle osem trupel, a po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ni jasno, ali gre za pogrešane turiste.

Po navedbah nepalskega zunanjega ministra Shisirja Khanala je na območju poplav pogrešanih tudi 26 policistov, devet pripadnikov posebnih policijskih sil in 44 vojakov. Pogrešani so tudi uslužbenci carine in imigracijskih služb.

Poplave so povzročile veliko škodo na cestah in mostovih ter komunikacijski in energetski infrastrukturi. Najhuje sta prizadeti okrožji Rasuwa in Nuwakot, navaja britanski BBC.

Po potresu še snežni plaz in nenadne poplave

Khanal je med današnjim zasedanjem parlamenta povedal, da je območje na meji s Kitajsko okoli 8.37 po lokalnem času prizadel potres, ki naj bi sprožil snežni plaz, ta pa nenadne poplave. Dodal je, da pristojne službe še preverjajo vse informacije. Po njegovih besedah je veliko škode tudi na kitajski strani meje, Nepal pa usklajuje ukrepanje s Kitajsko.

Kitajski predsednik Xi Jinping je pred tem pozval k reševalni akciji, ni pa podal podrobnejših informacij o poškodovanih ali preminulih, navajajo tuji mediji. "Plaz, ki se je sprožil na nepalski strani mejnega prehoda Gyirong, je terjal številne žrtve, številni so tudi pogrešani," pa je danes poročala kitajska državna televizija CCTV.

Nepal naravna nesreča poplave snežni plaz pogrešane osebe

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