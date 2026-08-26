Po potresu še snežni plaz in nenadne poplave: pogrešajo skoraj 400 ljudi

BBC je medtem pridobil posnetke, ki prikazujejo, kako je deroča voda odnesla most in nato porušila večnadstropne stavbe v kraju Trishuli Bazaar v okrožju Nuwakot. Posnetki prikazujejo tudi obsežno razdejanje po poplavah. Reka Trishuli je močno narasla, voda pa je s seboj nosila velike količine mulja. Za reševalno akcijo so aktivirali 15 helikopterjev.

Med tujimi državljani je po podatkih nepalske turistične zveze 12 Britancev, 105 Indijcev, 17 Malezijcev, štirje Južnoafričani, trije Američani, Avstralec in Nizozemec. Državljanstva ostalih še niso potrdili. Da pogrešajo več svojih državljanov, so sporočili tudi iz Južne Koreje. Doslej so nepalske oblasti našle osem trupel, a po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ni jasno, ali gre za pogrešane turiste.

Po navedbah nepalskega zunanjega ministra Shisirja Khanala je na območju poplav pogrešanih tudi 26 policistov, devet pripadnikov posebnih policijskih sil in 44 vojakov. Pogrešani so tudi uslužbenci carine in imigracijskih služb.

Poplave so povzročile veliko škodo na cestah in mostovih ter komunikacijski in energetski infrastrukturi. Najhuje sta prizadeti okrožji Rasuwa in Nuwakot, navaja britanski BBC.