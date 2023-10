Po potresu v Afganistanu: 'Svet zdaj ne sme odvrniti pogleda'

Tretjo največjo provinco v Afganistanu Herat je stresel močan potres z magnitudo 6,3. Gre za enega najbolj smrtonosnih potresov, ki so Afganistan prizadeli v zadnjih letih. Slike, ki so jih delile reševalne ekipe, prikazujejo ljudi, kako kopljejo po ruševinah z golimi rokami in poskušajo najti preživele, vmes pa morajo še vedno biti previdni zaradi popotresnih sunkov.

"Situacija je hujša, kot smo si predstavljali," je dejal Thamindri de Silva, direktor organizacije Word Vision Afganistan. "Z golimi rokami se prebivalci trudijo rešiti svoje najbližje in druge izpod ruševin." Kot je dodal de Silva, ljudje zdaj potrebujejo praktično vse. Od zdravstvene oskrbe, vode, hrane in zavetja.

Kritike pa letijo tudi na mednarodno skupnost. Mark Calder iz organizacije World Vision je za CNN dejal, da je po desetletjih konfliktov, zaporednih sušah in propadu gospodarstva financiranje mednarodne skupnosti bilo preprosto nezadostno. "Organizacije, kot je naša, lahko sicer zagotovijo pomoč in pomagajo pri obnovi, vendar bo brez zavezanosti mednarodnih vlad in donatorjev vedno več ljudi padlo v humanitarno stisko, razseljenost pa se bo povečala," je poudaril Calder. "Svet zdaj ne sme odvrniti pogleda od Afganistana."

ZN poslal pomoč na teren

Generalni sekretar ZN Antonio Gutteres je izrazil solidarnost in pozval mednarodno skupnost, naj stopi skupaj in podpre Afganistance. Agencije in partnerji ZN so medtem že združili moči in okrepili podporo ter na teren poslali več ekip, ki se bodo pridružile prizadevanjem humanitarnih organizacij.