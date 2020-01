Po potresu v Karibskem morju evakuirali ljudi iz pisarn tudi v Miamiju

Po potresu, ki je stresel Jamajko, Kajmanske otoke in Kubo, so pristojni izdali opozorilo pred cunamiji, ki pa so ga kasneje preklicali. Potres magnitude 7,7 so čutili vse do Floride, zato naj bi evakuirali nekatere tudi stavbe v Miamiju. O poškodovanih ne poročajo.

Močan potres z magnitudo 7,7 je v torek stresel območje med Jamajko in Kubo, ameriški center za cunamije pa je izdal opozorilo, ki pa so ga kmalu preklicali. Center je sicer sprva izdal opozorilo pred "možnimi uničujočimi cunamiji" v radiju 300 kilometrov od epicentra potresa, vse do Belizeja, Kube, Hondurasa, Mehike, Kajmanskih otokov in Jamajke, piše BBC.

Kasneje so sporočili, da "je nevarnost cunamijev večinoma prešla". Seizmologinja Lucy Jones je tvitnila:"Jamajški potres z magnitudo 7,7 je povzročil stransko gibanje valov, zato je tveganje za cunamije majhno". Z območja poročajo zgolj o materialni škodi, zaokrožile pa so fotografije vdorov tal. Potres so sicer čutili po Karibih, v tleh so nastali vdori, a z območja niso poročali o poškodovanih. Enrique Arango Arias s Kubanske seizmološke službe je za AP potrdil, da na Kubi poškodovanih niso zabeležili.

O tresenju so poročali iz Havane, Kingstona in Miamija. Prav iz Floride so zaokrožile fotografije pisarniških delavcev, ki so se zbrali na parkiriščih in cestah. Geolog Ryan Gold je ob tem povedal, da je bilo za potres take magnitude popolnoma običajno, da so ga čutili tudi na Floridi. Kasneje so 53 kilometrov od obale Kajmanskih otokov zabeležili še močan popotresni sunek z magnitudo 6,5. O močnih popotresnih sunkih pa so sicer poročali iz celotne regije.

Potres je po besedah Jerneja Zavadlova, ki že 10 let živi na Kajmanskih otokih, sprožil veliko paniko med prebivalci, saj so otoki zelo plitki."Policija je vse pozvala, naj gredo proč od obale, vsi bari so zaprti."Potres je na Kajmanskih otokih trajal dve minuti. Potres je povzročil materialno škodo na stavbah in cestah. Družbena omrežja pa so preplavili posnetki in fotografije, ki prikazujejo, kako so se med potresom ponekod dobesedno vdrla tla.

