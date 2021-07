Po potresu z magnitudo 8,2 na Aljaski tulijo sirene, ki svarijo pred cunamijem

Aljasko je stresel močan potres. Oblasti so sprva poročale, da so se tla zamajala z magnitudo 7,3, a so seizmologi podatek kasneje popravili. Po poročanju ameriškega geološkega inštituta USGS je potres imel celo magnitudo 8,2. V naseljih po Aljaski tulijo sirene, ki opozarjajo pred cunamijem, pristojni prek radijskih valov prebivalce pozivajo: "Umaknite se na višje ležeče predele."

Kot poročajo ameriški mediji, je bil epicenter potresa, ki se je zgodil v sredo ob 22.15 po lokalnem času (v četrtek ob 7.15 po našem), približno 91 kilometrov jugovzhodno od kraja Perryville (približno 800 kilometrov od največjega aljaškega mesta Anchorage), je sporočil USGS. Globina potresa je bila okoli 6,5 kilometra pod površjem, kar ni veliko in kar pomeni, da so potres tam živeči občutili še toliko bolj. Za zdaj še ni informacij o tem, kakšna škoda je nastala, prav tako ni poročil o morebitnih poškodovanih ali mrtvih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Potres so najmočneje občutili prebivalci sicer redko poseljenih območij Perryvilla, Chignika, Chignik Laka in Sand Pointa. V številnih, tudi bolj oddaljenih krajih pa so izdali opozorilo pred cunamijem. Tulijo sirene, prek radijskih valov pristojni prebivalce pozivajo, naj se umaknejo stran od obale, na višje ležeče predele. Nekaj posnetkov, kako poteka evakuacija, se je pojavilo na družbenih omrežjih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Aljasko, ki leži na tihomorskem ognjenem obroču, je oktobra lani stresel potres z magnitudo 7,5. Sprožil je tudi cunami, a ni bilo žrtev. Leta 1964 je območje prizadel potres z magnitudo 9,2, ki je najmočnejši zabeleženi potres v Severni Ameriki doslej. Uničil je Anchorage in sprožil cunami, ki je zadel Aljaški zaliv, ameriško zahodno obalo in Havaje. V potresu in cunamiju je življenje izgubilo več kot 250 ljudi. icon-expand