Po potresu z magnitudo 7,8 več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani

Potres je povzročil ogromno gmotno škodo, še povzema francoska tiskovna agencija AFP. Uničenih ali poškodovanih je okoli 64.000 poslopij, škodo na infrastrukturi ocenjujejo na milijardo pesov (14,25 milijona evrov).
Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev v Aziji in Pacifiku (OCHA) je zaradi uničenih cest in mostov izoliranih več krajev, kar ovira reševalne operacije.
"Ključne službe so še vedno prizadete, vključno z zaprtjem mednarodnega letališča General Santos za komercialne lete, nenehnimi izpadi električne energije na več območjih in omejenim dostopom do nekaterih občin in otoških skupnosti," so sporočili iz urada ZN.
Filipinske oblasti hitijo s popravilom poškodovane infrastrukture, da bi pospešile dostavo pomoči prizadetemu prebivalstvu.
S filipinskega inštituta za vulkanologijo in seizmologijo so sporočili, da je tresenje povzročilo dvige delov obale v provincah Sarangani in Davao Occidental, kjer so se posledično iz morja pokazale prej potopljene korale.
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