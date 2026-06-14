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Po potresu z magnitudo 7,8 več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani

Manila, 14. 06. 2026 09.21 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Potres na Filipinih

Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60, številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao, prizadetih je več kot 720.000 prebivalcev, je sporočila agencija.

Potres je povzročil ogromno gmotno škodo, še povzema francoska tiskovna agencija AFP. Uničenih ali poškodovanih je okoli 64.000 poslopij, škodo na infrastrukturi ocenjujejo na milijardo pesov (14,25 milijona evrov).

Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev v Aziji in Pacifiku (OCHA) je zaradi uničenih cest in mostov izoliranih več krajev, kar ovira reševalne operacije.

"Ključne službe so še vedno prizadete, vključno z zaprtjem mednarodnega letališča General Santos za komercialne lete, nenehnimi izpadi električne energije na več območjih in omejenim dostopom do nekaterih občin in otoških skupnosti," so sporočili iz urada ZN.

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Filipinske oblasti hitijo s popravilom poškodovane infrastrukture, da bi pospešile dostavo pomoči prizadetemu prebivalstvu.

S filipinskega inštituta za vulkanologijo in seizmologijo so sporočili, da je tresenje povzročilo dvige delov obale v provincah Sarangani in Davao Occidental, kjer so se posledično iz morja pokazale prej potopljene korale.

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KOMENTARJI1

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Alex82
14. 06. 2026 09.59
Vse lepo in prav, napisala članek, sam se sprašujem zakaj ne napišite podobno reciva Saudiska Arabija ki pa je bistveno hujše ker pravice žena so zelo majhne totalna vladavina religije tam ne vse prav ker je zaveznik zahoda fuj od ta dvoličnost 🤧🤧🤧
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