Po požaru so pazniki na zapornikih uporabili še solzivec

Aktivistična skupina 1500tasvir je sicer poročala, da so se na videoposnetkih, ki so zaokrožili po spletu, slišali streli, videti pa je bilo tudi iranske posebne enote, ki so se usmerile proti območju, kjer se nahaja zapor.

Portal IranWire ob tem poroča, da so morali zaporniki zaradi solzivca razbiti okna, da so sploh lahko dihali.

V zaporu so med drugim zaprti politični zaporniki, novinarji in tuji državljani. Eden od zapornikov je tudi 62-letni nagrajeni filmski režiser Jafar Panahi in po besedah njegove žene Taherah Saeedi je povedal, da so pazniki na zapornikih uporabili solzivec.

Aktivistka za človekove pravice in nekdanja zapornica Evin Atena Daemi je v nedeljo, sklicujoč se na zapornico, povedala, da zaporniki na oddelku 8 nimajo vode, plina in kruha, 45 zapornikov pa so premestili na neznani kraj. Trenutno naj bi bili vsi v dobrem stanju, vendar jih skrbi, da jih bodo premestili v druge zapore in da bodo morali v samico ali celo na zaslišanje.

"Povedala mi je, da ne ve, kaj se je zgodilo v Evinu. Slišala je strašljive zvoke in vedela, da se dogaja nekaj groznega," je povedal Hosein. Povedal je še, da je Hamedijeva zaprta v oddelku 209, kjer so zaprti zaporniki vesti, in da nima informacij, kakšna je situacija v drugih delih zapora.

Teheranski tožilec Ali Saleh je pred tem za državno televizijo IRIB povedal, da dogajanje v zaporu ni povezano s protesti, ki so zajeli državo po smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem priporu. Umrla je septembra, potem ko jo je pridržala državna moralna policija, ker domnevno ni pravilno nosila hidžaba. Iranske oblasti so takrat sprožile brutalno in smrtonosno zatrtje demonstracij, ki so se začele zaradi različnih očitkov avtoritarnemu režimu v državi. Ubitih je bilo že več kot 200 ljudi.

Po besedah odvetnika družine Namazi Jareda Genserja je na varnem tudi Iranec Siamak Namazi , ki je v Iranu priprt že sedem let in se je moral v sredo v zapor vrniti, potem ko je bil za kratek čas izpuščen na prostost, poroča CNN.

"V Iranu, kjer so ljudje pohabljeni in ubiti zaradi kritiziranja države, ni varen noben zapornik," je v nedeljo tvitnil vodja Neodvisnega centra za človekove pravice v Iranu s sedežem v New Yorku Hadi Ghaemi. "Politični zaporniki bi morali biti izpuščeni na prostost. Vsi zaporniki bi morali imeti ustrezno zdravstveno oskrbo in dostop do odvetnika in družine."

Ghaemi je tudi pozval Združene narode, naj od iranskih voditeljev zahtevajo prevzem odgovornosti, čemur se je pridružila tudi generalna sekretarka Amnesty International in nekdanja posebna poročevalka ZN Agnes Callamard.

Svet ZN za človekove pravice bi se moral sestati na posebnem zasedanju, da bi vzpostavil "mehanizem ZN za preiskovanje in odgovornost iranske vlade in verskih oblasti", je Callamardova zapisala v nedeljo na Twitterju in navedla "preveč zločinov proti iranskemu ljudstvu".

EU uvedla sankcije proti Iranu zaradi smrti Aminijeve in zatrtja protestov

Zunanji ministri EU so se danes dogovorili o uvedbi sankcij proti Iranu zaradi smrti Mahse Amini v policijskem pridržanju in nasilnega zatrtja protestov, ki so izbruhnili po njeni smrti. Na seznam sankcioniranih so dodali 11 posameznikov in štiri pravne osebe, so sporočili iz Sveta EU.

Na seznam tistih, za katere velja zamrznitev premoženja v EU in prepoved potovanja v unijo, so dodali t. i. iransko moralno policijo in dva njena ključna posameznika - Mohameda Rostamija in Hadžahmada Mirzaeija. Ti so po mnenju EU odgovorni za smrt Aminijeve v policijskem pridržanju.

Med sankcioniranimi je po novem tudi iranski minister za informacije in komunikacijske tehnologije Isa Zarepur, ki je po mnenju EU odgovoren za izključitev interneta v državi. Poleg tega pa so na seznamu še uprava za izvrševanje zakonodaje LEF ter njeni lokalni vodje zaradi svoje vloge v "brutalnem zatrtju protestov", ki so izbruhnili po smrti Aminijeve.

Sankcije zaradi kršenja človekovih pravic v Iranu, ki so bile sicer sprejete že pred leti, poleg zamrznitve premoženja in prepovedi potovanj vključujejo tudi prepoved za državljane EU, da bi kaznovanim zagotavljali finančna sredstva. Obenem pa zajemajo tudi prepoved izvoza opreme, ki bi bila lahko uporabljena za represijo ali nadzorovanje telekomunikacij v Iranu. Na seznamu je zdaj skupno 97 posameznikov in osem pravnih oseb.

Evropska unija in države članice so ob tem obsodile nesorazmerno uporabo sile proti mirnim protestnikom. "To je neupravičeno in nesprejemljivo. Ljudje v Iranu in drugod imajo pravico do mirnega protestiranja, ki mora biti zagotovljena v vseh okoliščinah," so zapisali na Svetu EU, v katerem so zastopane članice unije.

Od Irana pričakujejo takojšnjo ustavitev nasilnega zatiranja protestov, osvoboditev protestnikov, ki so bili pridržani, ter zagotovitev prostega pretoka informacij. Zahtevajo tudi neodvisno preiskavo smrti 22-letne Mahse Amini, krivci za njeno smrt pa morajo odgovarjati.