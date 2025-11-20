Svetli način
Tujina

Po požaru stolpnice v Zagrebu aretirali mladoletno osebo

Zagreb, 20. 11. 2025 10.38 | Posodobljeno pred eno minuto

Zagrebška policija je po ponedeljkovem požaru 16-nadstropne stolpnice na Slavonski aveniji v hrvaški prestolnici zaslišala več mladih zaradi suma, da bi lahko bili povezani z morebitnim požigom stavbe. Eno mladoletno osebo so pridržali. Neuradno naj bi se skušala skupina mladoletnikov pred požarom povzpeti na vrh stolpnice.

Trenutno je najpomembneje, da se informacije o vseh osebah zbirajo neovirano, je sporočila zagrebška policija, ki zaradi interesa preiskave veliko podrobnosti ne razkriva. Potrdili so le, da je bilo v preiskavo doslej vključenih več mladoletnikov, enega od njih pa so pridržali in bo del nadaljnje kriminalistične preiskave.

Neuradno naj bi se ena mladoletna oseba javila policiji in priznala, da se je s skupino mlajših ljudi v ponedeljek zvečer nahajala v stavbi Vjesnika. Skupaj so se želeli povzpeti na vrh stolpnice, a so bila vrata v zgornjih nadstropjih zaprta. Eden od mladoletnikov naj bi nato začel kuriti kartonaste škatle, ogenj pa naj bi se nato razširil po stavbi. Šlo naj bi za mladoletnike, stare 16 in 17 let, ki živijo v bližini stolpnice, poroča Jutranji.

Policija je po požaru sicer zavarovala kraj dogodka in zagotavlja varnost občanov, poroča net.hr. V okolici požgane stavbe so nekatere stavbe še vedno zaprte, zato v Zagrebu nastajajo prometni zastoji.

požar Zagreb stolpnica Vjesnik
